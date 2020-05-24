Не проект, а шедевр

Начинающие и действующие предприниматели Восточного Казахстана успешно защитили свои бизнес-проекты для получения грантов по программе «Еңбек».

В Усть-Каменогорске состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявлений на получение государственных грантов в размере до 200 МРП (530 200 тенге) по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». В ближайшее время стартует онлайн-обучение основам предпринимательства по компоненту «Бастау Бизнес». А еще через несколько месяцев обучившиеся по этой программе смогут претендовать на гранты в размере от 2 до 5 млн тенге по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025».

СНЯТЫ ГРАНИЧЕНИЯ

В состав комиссии по распределению грантов от Палаты предпринимателей ВКО вошла начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Айгуль Шакирова. Она рассказала о результатах заседания комиссии, об изменениях в программе «Еңбек», а также о новшествах в системе обучения и финансирования.

По ее словам, 25 претендентов из областного центра из числа многодетных, безработных, инвалидов и субъектов бизнеса, действующих менее 12 месяцев, приняли участие в конкурсе на получение грантов до 200 МРП. Менее половины из них получили одобрение. Остальные бизнес-проекты отправлены на доработку с возможностью вновь претендовать на грант на последующих заседаниях комиссии.

– С 2020 года в правила предоставления грантов по программе «Еңбек» внесены некоторые изменения, – проинформировала Айгуль Шакирова. – Так, сняты возрастные ограничения для претендентов, поэтому отдельно не прописана молодежь категории NEET (неработающая, не учащаяся). Они все теперь входят в число безработных.

Также с 2020 года все комиссии создаются на местном уровне, а именно в городах и районах области. Поэтому в центре занятости Усть-Каменогорска рассмотрены проекты именно претендентов из областного центра, в том числе окончивших краткосрочные курсы в учебных центрах в рамках первого направления программы, а также прошедших обучение по компоненту «Бастау Бизнес». Одним из существенных изменений в правилах является то, что многодетные, малообеспеченные, переселенцы и оралманы получили возможность участвовать в конкурсе без прохождения обучения.

УДАЧНЫЙ КАДР

Гранты по программе «Еңбек» выдаются на приобретение оборудования, инструментов, инвентаря, на сельскохозяйственные проекты, также с 2020 года разрешено частично расходовать средства на аренду помещений. Максимальный размер гранта составляет 555 600 тенге. Было отмечено, что финансирование получат не все желающие, а только те, кто сумеет убедительно обосновать актуальность, целесообразность и рентабельность своего проекта.

– На этом заседании комиссии мне больше всего запомнилась претендентка Гульмира Кондыбаева, которая предлагает услугу видеофотосъемки, – поделилась впечатлениями Айгуль Шакирова. – Она принесла альбом-портфолио. Девушка очень застенчивая. Смущалась, краснела и не в полной мере могла выразить свою мысль, но помогли её работы, которые она презентовала. Это очень красивые снимки, настоящие творческие шедевры. К примеру обычное явление – проезжающая машина или падающая капелька воды. Но в каждом из них очевиден так называемый удачно пойманный кадр.

Как заметили члены комиссии, сейчас масса разных фотосалонов, студий, где просто делают заурядные фотографии. А у Гульмиры фотоискусство уже на другом, профессиональном уровне.

Так получилось, что сами представители комиссии, даже те, кто не любит фотографироваться, пожелали заказать ей фотосессию. По их мнению, ее снимки необычные, самобытные и совсем не те, которые мы привыкли видеть. Поэтому ее проект был одобрен единогласно. Не было ни одного проголосовавшего против.

Айгуль Шакирова также добавила, что хотя социально уязвимым категориям претендентов сертификат об окончании курса не требуется, Палата предпринимателей все же рекомендует обучиться по программе «Бастау Бизнес». Это необходимо не только для приобретения бизнес-компетенций, но и для расширения своих возможностей в получении государственного финансирования.

– Дело в том, что этот сертификат также дает право претендовать на грант от 2 до 5 млн тенге по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025», где прохождение обучения является обязательным условием, – резюмировала Айгуль Шакирова.

Ерик Абитов