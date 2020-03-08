Не отходя от кассы

В регионе намерены поэтапно решить вопросы защиты прав потребителей.

Почему предприниматели нарушают права своих клиентов, а граждане не спешат защищать свои интересы? На эти и другие вопросы попытались найти ответ представители государственных органов и неправительственных организаций области.

– Система защиты прав потребителей региона объединяет все государственные органы

и семь действующих общественных объединений. Однако на сегодняшний день между этими структурами отсутствует эффективное взаимодействие, – отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

По словам руководителя Департамента по защите прав потребителей ВКО Кегена Турсынбаева, основными проблемами в этой сфере являются незнание населением своих базовых прав, нежелание отстаивать свои права ввиду безнаказанности бизнеса и, как следствие, низкий уровень обращения граждан в суды.

– Сохраняется на прежнем высоком уровне неудовлетворенность потребителей обслуживанием в сфере розничной торговли, жалобы касаются невыдачи фискальных документов, отказа в обмене или возврате товара. Значительное количество жалоб поступает на реализацию продукции, несоответствующей требованиям безопасности. Участились случаи злоупотребления правами со стороны предпринимателей, – сказал Кеген Турсынбаев.

Неверная трактовка норм законодательства со стороны персонала торговых организаций – не редкость. В итоге обманутые граждане не знают, куда обратиться за помощью.

В целях решения проблемы Кеген Турсынбаев предложил создать Межведомственный совет по защите прав потребителей. Этот шаг повысит значимость вопроса и обеспечит контроль эффективности предпринимаемых мер. Также с его стороны поступило предложение об обучении персонала торговых организаций нормам законодательства о защите прав потребителей.

Не лишним будет повышение активности и численности общественных организаций по защите прав потребителей. Пока не во всех городах и районах области есть подобные. Таковые существуют в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Шемонаихе, и то некоторые из них на грани закрытия из-за финансовых сложностей. В помощь им глава департамента предлагает выделить государственный социальный заказ на проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения.

– Необходимо создать уголки потребителя в торговых точках региона. В них будет размещена информация о том, куда покупатель может обратиться в случае возникновения проблем, – добавил он.

Директор частного фонда информационной поддержки развития общества Ольга Свириденко считает, что нужно вести оценку вовлеченности персонала торговых организаций, а также мониторинг эффективности реализации проектов общественных организаций.

– Повышать правовую грамотность населения нужно через социальные сети, – утверждает заместитель директора общественного фонда «Содружество молодых юристов» Диас Смагулов. – Мы создали в Instagram аккаунт

@potrebitelvko, любой желающий может отправить сюда свой вопрос и получить бесплатную консультацию. К слову, за помощью к нам обращаются и предприниматели.

Стоит отметить, Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК уже начал использовать современные пути решения, создав Telegram-бот. Он может принимать и обрабатывать обращения, разъяснять нормы закона по защите прав потребителей и многое другое.

В завершение Алишер Мархабат отметил, что защита прав потребителей – это работа с последствиями, вместе с тем важно заниматься превентивными мерами, чтобы граждане не попадали в подобные ситуации.

– Рассмотрим вопрос о выделении государственного социального заказа, создадим Межведомственную комиссию по защите прав потребителей и будем поэтапно решать эту проблему, – подытожил Алишер Мархабат.

Согласно данным социологического исследования, проведенного в регионах

Казахстана, 87 процентов опрошенных

подтверждают факт нарушения своих прав и законных интересов как потребителей. При этом 29 процентов отмечают, что подобное с ними случалось более семи раз

в год.

Гульжан Естаева