Не отходы, а сырье

Банк низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске от этапа создания перешел в стадию эксплуатации.

В Банк низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии (Банк НОУ МАГАТЭ), расположенный на территории Ульбинского металлургического завода, была осуществлена вторая – заключительная поставка низкообогащенного урана в виде гексафторида урана (ГФУ) от АО «НАК «Казатомпром». Таким образом, проект Банк НОУ МАГАТЭ от этапов создания, строительства и подготовки к размещению перешел в стадию эксплуатации.

Как рассказал председатель правления АО «УМЗ» Рустам Медео, первая партия была поставлена 17 октября текущего года от французской компании Orano Cycle. Всего в Банке находится порядка 90 тонн низкобогащенного урана, что не превышает 10 процентов от количества урана, которое ранее хранилось на УМЗ в качестве собственных производственных запасов.

По словам заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Гумара Сергазина, вопреки сложившемуся у общественности мнению, это не отходы ядерного производства.

– НОУ в форме гексафторида урана – это исходное сырье для изготовления топлива для стандартного легководного реактора, – пояснил он. – ГФУ хранится в твердом состоянии в герметичных цилиндрах, изготовленных из высокопрочной стали. Это специальные сертифицированные контейнеры, которые проходят жесткие испытания и соответствуют всем международным стандартам безопасности. Надежность процесса хранения обеспечивается рядом организационных и технических мероприятий, исключающих нарушение герметичности цилиндров.

В ходе пресс-тура по территории завода стало известно, что Банк НОУ является резервом низкообогащенного урана, находящимся под контролем МАГАТЭ. Он создан для формирования гарантированного запаса сырья для производства ядерного топлива в отдельных государствах – членах МАГАТЭ. В случае перебоев поставок этого сырья, такие страны могут воспользоваться хранящимся в Банке запасом НОУ.

– Доступ в помещение будут иметь только представители МАГАТЭ, информация с установленных в здании Банка камер видеонаблюдения в режиме реального времени передается в штаб-квартиру агентства в Вене (Австрия), – сообщил директор по сбыту АО «УМЗ» Александр Ходанов. – Казахстанская сторона будет осуществлять наружную охрану, а также обеспечивать безопасность объекта и хранение НОУ силами Национальной гвардии РК.

По данным руководства предприятия, гарантия безопасности обеспечена в полной мере. УМЗ осуществляет сверхнадежное хранение НОУ, а МАГАТЭ отвечает за его транспортировку. Контейнеры для хранения НОУ полностью исключают вредное воздействие на окружающую среду. Они способны выдерживать большие механические нагрузки и рассчитаны на длительный период эксплуатации.

– Здание Банка построено с учетом требований законодательства РК и руководящих документов МАГАТЭ, оно устойчиво к возможным землетрясениям и обеспечено всеми необходимыми системами безопасности и контроля, – подчеркнул Гумар Сергазин. – То есть, даже если рухнет здание или его затопит водой, цилиндры с сырьем останутся невредимыми.

По информации представителей МАГАТЭ, Ульбинский металлургический завод неслучайно выбран местом для Банка НОУ. Предприятие имеет более чем 45-летний опыт работы с гексафторидом урана. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, квалифицированный персонал, транспортная доступность, надежная система физической защиты. Охрана Банка осуществляется специализированной государственной структурой.

– Это был очень сложный проект для агентства, – сказала и.о руководителя проекта «Банк НОУ МАГАТЭ» Марта Феррари. – Для его осуществления потребовались специальные правовые, технические и логистические мероприятия. Сегодня мы достигли очень важного этапа. Теперь банк создан и функционирует.

При приемке материала специалистами УМЗ проведены все необходимые замеры согласно международным и казахстанским стандартам. Также осуществлен контроль радиационного фона, который на границе Банка НОУ не изменился и остался на уровне естественного природного фона после загрузки материала. Эксперты МАГАТЭ контролировали весь ход процесса безопасного размещения материалов.

– Размещение Банка НОУ МАГАТЭ на территории нашей страны обеспечит взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и МАГАТЭ, – отметил Рустам Медео. – Его создание стало важным шагом в процессе ядерного нераспространения, что делает Казахстан заметным участником мирной инициативы.

Ерик Абитов