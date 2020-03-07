Не женская профессия

В наше время женщины наравне с мужчинами открывают свой бизнес и занимают руководящие должности. И даже, казалось бы, в исключительно мужских профессиях, связанных с риском для жизни, представительницы прекрасной половины человечества с легкостью достигают успехов.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО работают 145 женщин. Лаура Жангазина трудится в службе ЧС уже 15 лет. Сейчас она – главный специалист УЧС Усть-Каменогорска.

– Окончив Алматинский институт экономики и статистики, в 2005 году я пришла работать в управление. Службу эту выбрала неслучайно, поскольку всю жизнь мечтала помогать людям в трудную минуту, – поделилась Лаура Жангазина.

Как отмечают коллеги-мужчины, эта, на первый взгляд, хрупкая и элегантная женщина, не только легко освоила все тонкости профессии, но и стойко переносит тяготы службы. Сегодня ее подразделение успешно справляется с поставленными задачами и защищает город и его жителей от различных ЧС, проводит обучение граждан и викторины для подрастающего поколения.

– Ежедневно свое утро мы начинаем с мониторинга обстановки в городе, осуществляем контроль над проведением массовых учебных тренировок на объектах и распространяем сведения о профилактике чрезвычайных ситуаций через СМИ, – разъяснила она.

В кабинете Лауры Жангазиной всегда суета, поступает множество звонков на телефон, с коллегами обсуждаются схемы и планы. Сейчас спасатели готовятся к встрече паводкоопасного периода.

На вопрос о том, какое время самое сложное в работе, Лаура с улыбкой отвечает, что непростых периодов в их деле хватает в любой сезон.

– Ситуаций на самом деле очень много. Зимой одни, летом другие. Впереди паводки, и, как показала практика многих лет, с большой водой порой приходится бороться до самого лета. Хорошо помню 2010 год, когда возникла угроза подтопления частных домов в районе Согры и Ахмирово, – поделилась воспоминаниями Лаура Жангазина. – Тогда сотрудники отдела буквально жили и «горели» на работе. Круглосуточно оказывали помощь населению по откачке воды и проведению эвакуации. Звонков от граждан поступало много. В целом мы справились с задачей, но тот непростой год надолго запомнился.

Несмотря на столь непростую службу, наша героиня с легкостью справляется и с ролью хранительницы очага.

– Стараюсь все успевать. И горячий ужин, и заготовки на зиму, как в любой семье. Родные просят поберечь себя и не быть таким трудоголиком, – поделилась Лаура Жангазина. – Однако, я считаю, что возможность совершенствоваться в любимом деле также важна для женщины. А трудности лишь закаляют характер.

Валентина Мусевич