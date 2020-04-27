Не выходя из русла

В Бородулихинском районе снята угроза паводков.

Благодаря своевременно принятым мерам в этом сезоне не фиксировались подтопления жилых домов.

По информации заместителя акима Бородулихинского района Ахмета Байжуманова, в паводкоопасный период регулярно производились работы по вывозу снега, расчистке водопропускных труб, мостов, водоотводных каналов, заготовке инертного материала.

Акимы сельских и поселковых округов ежедневно проводили мониторинг паводковой обстановки, следили за скоростью таяния снега.

– В начале апреля проведены дополнительные мероприятия по дроблению льда на русле реки Убы. Вода пошла по руслу реки, угроза паводков была снята, – сообщил Ахмет Байжуманов. – На пруду Сарадеевка расчистили водоотводный канал, что позволило талым водам пройти через него в стабильно умеренном режиме. На территории района создано шесть временных эвакуационных пунктов, готовых принять 175 человек. – На сегодняшний день в районе прочищена 161 водопропускная труба, 26 мостов. Количество вывезенного снега из населенных пунктов составило 15,3 тыс. куб. метров. В работах задействовано 14 единиц техники и четыре фронтальных погрузчика, – добавил Ахмет Байжуманов.