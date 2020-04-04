Не выездной день

С 2 апреля передвижение личного транспорта в Усть-Каменогорске и Семее по выходным и праздничным дням запрещено.

По словам заместителя начальника Департамента полиции ВКО Елдоса Закимова, с 6 апреля будет разрешено передвижение личного транспорта по принципу четности и нечетности в соответствии с последней цифрой государственного номера автомобиля. Так, водителям, госномер автомашины которых заканчивается четной цифрой, включая 0, можно передвигаться только по четным дням, соответственно, водителям, чьи госномера заканчиваются нечетными – по нечетным дням. При этом им необходимо иметь при себе соответствующий пропуск.

Напомним, Усть-Каменогорск и Семей условно разделены на 200 и 202 квадрата соответственно с привязкой к участковым пунктам полиции. Для ограничения движения транспортных средств и пешеходов на основных узловых магистралях между районами города выставлены мобильные посты: в Усть-Каменогорске – 25, в Семее – 24.

Вместе с тем с 00:00 2 апреля с целью контроля въезда и выезда (в том числе запрета) на территории областного центра выставлено семь блокпостов – на трассах Алматы – Усть-Каменогорск (перевал Атыгай), Усть-Каменогорск – Алтай (с. Степное), Усть-Каменогорск – Алтай (мостопоезд ст. Коршуново), Усть-Каменогорск – Риддер (ст. Защита, ул. Грейдерная), Усть-Каменогорск – Семей (поворот в п. Шыгыс), Усть-Каменогорск – Самарское (перевал Чечек) и Усть-Каменогорск – Шемонаиха (отметка «Счастливого пути»).

В Семее развернули восемь контрольно-пропускных пунктов – на трассах Семей – Барнаул, Семей – Талица, Семей – Усть-Каменогорск, Семей – Алматы, Семей – Карауыл, Семей – Кокентау, Семей – Курчатов и Семей – Павлодар.

По информации Департамента полиции ВКО, на блокпостах работают сотрудники полиции и санитарно-эпидемиологической службы, врачи, ветеринары. Представители ответственных служб изучают анамнез каждого въезжающего и выезжающего гражданина. Объекты снабжены необходимым оборудованием и работают круглосуточно. Для автономного жизнеобеспечения личного состава каждый пункт оснащен десятиместными палатками с кроватями и постельными принадлежностями, а также необходимой мебелью, печью для отопления, электроэнергией.

– Выехать из областного центра или Семея, имея городскую прописку, жителям нельзя, – сообщили в пресс-службе ДП ВКО. – Въезд разрешен для граждан, прописанных в Усть-Каменогорске и Семее. Вместе с тем при себе им нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

Также для обеспечения жизнедеятельности городов установлен «зелёный коридор» для ввоза в них товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены, ГСМ и т. д.

Напомним, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел заседание штаба оперативного реагирования с участием всех ответственных структур. После глава региона лично посетил контрольно-пропускные пункты.

– В целом к этой работе по области привлечено около тысячи сотрудников полиции и других служб, – отметил Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева