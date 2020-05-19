Не время почивать на лаврах

В Восточном Казахстане проходят рейды по объектам торговли и массового скопления людей на предмет соблюдения санитарных норм.

В Казахстане режим чрезвычайного положения отменен 11 мая, в большинстве областей были приняты послабления карантина. В результате некоторые граждане подумали, что и санитарные меры соблюдать больше ни к чему.

Вопросы неукоснительного соблюдения постановлений Главного государственного санитарного врача стали темой селекторного совещания под председательством заместителя акима ВКО Алишера Мархабата Он еще раз подчеркнул, что гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а владельцы торговых объектов, которые были недавно открыты, должны нести полную ответственность за соблюдение установленных правил на их территории.

– Послабления в отношении торговых точек были приняты лишь при условии соблюдения всех мер, прописанных Главным государственным санитарным врачом РК и Главным государственным санитарным врачом ВКО для данных объектов, – напомнил Алишер Мархабат. – Ситуация серьезная. Сейчас не время расслабляться. Завтра безответственное отношение может привести к увеличению количества зараженных.

В связи с этим заместитель главы региона поручил усилить работу мобильных групп, которые проводят рейды по крупным торговым точкам. При этом особое внимание будет уделено объектам в Усть-Каменогорске и в Семее, так как в этих городах выявлено больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В состав мобильных групп вошли сотрудники районных и городских управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, депутаты маслихатов, представители филиалов партии Nur Otan и общественники. Координировать их работу будет заместитель главного государственного санитарного врача ВКО Марат Исмаилов.

– При выявлении нарушений объект будет закрыт на один день для их устранения. Спустя некоторое время нужно провести проверку снова. Только таким образом мы можем выработать дисциплину, – отметил Алишер Мархабат.

В этот же день был проведен первый рейд, в ходе которого проверены отделы сетевых магазинов «Мечта» и Fora в торговом доме «ЦУМ» в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, сотрудники магазинов обслуживали горожан в масках и перчатках. А вот покупатели оказались менее осторожными и ответственными. В помещениях есть разметка для соблюдения социальной дистанции, а в одном из магазинов бесплатно предлагают материалы, с помощью которых каждый покупатель может сделать себе маску самостоятельно. По результатам рейда администраторам были даны дополнительные рекомендации.

– В постановлениях главного государственного санитарного врача ВКО четко прописано, в каком режиме должны работать объекты предпринимательства, – пояснил руководитель Усть-Каменогорского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Михаил Дерябин. – Если владельцы данных объектов нарушают требования санитарных норм, согласно постановлению мы имеем право привлечь их

к ответственности.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет