Не время для шуток

Нарушители введенного режима чрезвычайного положения выплачивают штрафы.

Таких случаев в регионе уже несколько. Так, в Зайсане 60-летняя жительница через мессенджер распространила ложную информацию о якобы своем заражении коронавирусом. Тем самым она вызвала панику и спровоцировала общественное беспокойство среди граждан. Такая «шалость» влетела женщине в копеечку, ей пришлось заплатить штраф в размере 40 МРП.

В Усть-Каменогорске в ходе рейдовых мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений режима ЧП стражами правопорядка выявлен факт несоблюдения временных ограничений. За это владелец одного из предприятий общепита областного центра привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП.

– Напоминаем, что Президентом Республики Казахстан подписан Указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, ­– отметили в пресс-службе ДП ВКО. – Введен ряд мер и временных ограничений, невыполнение которых влечет административную ответственность.

Также в Департаменте полиции области попросили восточноказахстанцев не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации.

Камила Ботагамитова