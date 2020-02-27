Не властны над памятью годы

Ветераны Великой Отечественной и труженики тыла рассказали студентам о тяготах военного времени и о том, как важно оберегать мир.

Заместитель председателя Усть-Каменогорского городского Совета ветеранов Сагынбек Аканов отметил, что с каждым годом редеет строй очевидцев тех страшных событий. Сберечь бесценное наследие Победы, сохранить память о разгроме фашизма помогает преемственность поколений и патриотическое воспитание молодежи.

– Долг сегодняшних молодых людей перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны, – сказал Сагынбек Аканов.

К празднованию 75-летия Победы коллектив ВКГУ им. С. Аманжолова готовится масштабно. Об этом рассказал ректор университета Мухтар Толеген.

– Мы гордимся тем, что нашему вузу выпала честь первым начать эстафету памяти о героях войны. В прошлом году в целях патриотического воспитания молодежи мы открыли военную кафедру. В рамках празднования юбилейной даты планируем в честь Дня Победы установить военные палатки, угощать всех солдатской кашей, чествовать ветеранов, – сказал Мухтар Толеген.

К слову, в музее университета хранится множество архивных документов о ветеранах и тружениках тыла, которые стояли у истоков учебного заведения.

Остались в живых ветераны, бойцы и командиры. Но есть еще одна категория людей – те, которые во время Великой

Отечественной были детьми. Этот период для большинства из них можно смело назвать украденным детством. «Седые дети» военной поры вспоминали, как работали на полях наравне со взрослыми, сеяли и убирали урожай.

Одна из представителей этого поколения – труженица тыла Тенгебике Байдельдинова. По ее словам, кто работал в военные годы в тылу, не на словах знает цену короткому слову «всё». Отдавать фронту действительно приходилось буквально всё: и продукты, и одежду, и все силы – работали сутками. Детство было тоже отдано на алтарь Победы. Но каждый стремился своим непосильным трудом приблизить долгожданный момент победы над фашизмом.

Не только накануне 9 Мая помнят о ветеранах и тружениках тыла, заботятся о каждом из них волонтеры клуба «Мейірім». Его руководитель Назым Аманжолова рассказывает, что современные тимуровцы помогают пожилым людям справляться

с бытовыми трудностями. Молодые люди уверяют – быть чуть добрее и внимательнее друг к другу не так уж и сложно.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук