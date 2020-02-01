Не верьте фейкам

Министр здравоохранения РК заявил, что информация о заболевшем коронавирусом в ВКО –фейк.

На экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявлена чрезвычайная ситуация международного значения в связи со вспышкой коронавируса, который получил временное официальное название «острое респираторное заболевание 2019н-КоВ».

Цифры постоянно меняются, и на момент подготовки материала ситуация, по информации ВОЗ, была такова: в мире 7818 подтвержденных случаев. Большинство из них в КНР: 7736 диагнозов подтверждено, 12 167 – на подозрении, зарегистрировано 170 смертей. «2019н-КоВ» проявился еще в 18 странах – 82 подтвержденных случая.

В связи со вспышкой коронавируса и распространением ложных (фейковых) сведений о случаях заражения в Казахстане с официальным заявлением выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

– По ВКО гуляет анонимка без подписи и печати, что якобы уже несколько дней в Семее наблюдается пациент с коронавирусом. Это очередной фейк. Диагностика в настоящее время возможна только в Алматы, но не в Семее, – заявил министр.

Также он опроверг аудиосообщение в WhatsApp о том, что в ЗКО якобы были госпитализированы двое студентов с коронавирусом.

Между тем Елжан Биртанов подтвердил, что в стационарах находятся 38 человек под медицинским наблюдением.

– Подчёркиваю, что речь идет только о тех, кто приехал из Китая, а не обо всех с температурой. С 6 января (когда в РК ввели усиленный санитарный контроль) по сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу из КНР в Казахстан прибыли

20 515 человек. Среди них наших граждан – 19 989, иностранцев – 526, – сообщил министр. – Госпитализировали и изолировали в отдельных боксах 54 человека. Из них 16 выписали, 38 человек остаются в стационарах под медицинским наблюдением. Пробы всех госпитализированных отправлены для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

Минздрав намерен поставить на учёт каждого прибывшего из КНР начиная с 6 января. Медики во всех регионах Казахстана дозвонились до

15 738 человек (это 78 процентов всех приехавших) и опросили о наличии жалоб. Работа продолжается.

– Все лекарства для поддерживающей терапии есть. Диагностический алгоритм наладили. В стране полностью готова сеть инфекционных больниц с боксами для изоляции, с квалифицированными врачами и медсёстрами, – заверил Елжан Биртанов.

Он пояснил, что в национальном резерве имеется

5 миллионов масок. Медучреждения ими обеспечены полностью. Что касается появившихся жалоб на их отсутствие в аптеках или завышение их стоимости, Минздрав попросил акимов на местах контролировать ситуацию, а также призвать местных бизнесменов производить и импортировать дополнительные объемы этой продукции.

– Я прошу журналистов и блогеров не искажать смысл приведенных заявлений, не брать интервью у случайных людей, не цитировать слухи и анонимки, проявить ответственность и профессионализм. Настоятельно прошу население прекратить пересылку фейков, – подчеркнул Елжан Биртанов.

Нужно отметить, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность (статья 274 часть 1 УК РК). Жертвами своих выдуманных рассылок о коронавирусе в Казахстане уже стали три человека – два водителя «скорой» в Капшагае и врач-гинеколог в Алматинской области. На них завели уголовные дела.

Что касается ВОЗ, рекомендаций которой намерен придерживаться Казахстан (это подчеркнул министр Елжан Биртанов во время своего выступления), то на заседании по чрезвычайным ситуациям в Женеве было заявлено, что если бы не действия властей и врачей Китая, то ситуация могла быть хуже.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус особо отметил, что власти Китая сразу наладили обмен информацией с другими странами. Передача вируса от человека к человеку за пределами КНР произошла пока только в четырех странах – Вьетнаме, Германии, США и Японии.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения объявили чрезвычайную ситуацию, поскольку вирус «2019н-КоВ» новый и пока досконально не изучен, потому повышенные меры безопасности кажутся специалистам вполне обоснованными.

– Все лекарства для поддерживающей терапии есть. Диагностический алгоритм наладили. В стране полностью готова сеть инфекционных больниц с боксами для изоляции, с квалифицированными врачами и медсёстрами, – заверил Елжан Биртанов.

Айгуль Биданова

Нур-Султан