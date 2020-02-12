Не бойтесь диагностики

Онкологи региона вновь напомнили населению о важности ранней диагностики. В Центре ядерной медицины и онкологии Семея прошел круглый стол «Вместе против рака».

Уровень заболеваемости раком в Семейском регионе по-прежнему остается высоким. На диспансерном учете состоят 7687 пациентов, из них свыше пяти тысяч – семейчане. Ежегодно врачи выявляют около 1500 новых случаев онкологических патологий. Среди женщин наиболее распространен рак молочной железы, у мужчин – рак легкого.

Онкологи отмечают, что пациенты обращаются к ним с опозданием. Так, по региону ежегодно около 20 процентов, а по некоторым локализациям (к примеру, рак печени, поджелудочной железы, почек и легкого) – более 40 процентов пациентов приходят к онкологам на поздней стадии заболевания. По этой причине эффективность специализированного противоракового лечения снижается.

Как отметил директор Центра Марат Сандыбаев, пациенты имеют бесплатный доступ к скринингам, хирургическому, лучевому и химиотерапевтическому лечению, паллиативной помощи и персонифицированной терапии. В системе ОСМС лечение доброкачественных новообразований теперь стало бесплатным и доступным.

Нужно лишь не бояться пройти диагностику, говорят специалисты. В настоящее время врачи располагают специализированными методами лечения, которые позволяют добиться высокой эффективности при обращении на ранних стадиях заболевания. Чем раньше проведено лечение, тем лучше его результат.

– В работе Центра ядерной медицины и онкологии Семея произошли положительные изменения, – говорит Марат Сандыбаев. – Успешно завершилась трехгодичная программа обучения специалистов здравоохранения по приоритетным направлениям. В результате, по первому уровню обучение прошли 592 специалиста первичного звена, 278 специалистов участвовали в мастер-классах, организованных онкоцентром. На базе ведущих медицинских центров Европы прошли стажировку и обучение 35 сотрудников, благодаря чему в ЦЯМиО внедрены новые методы диагностики и лечения.

Из года в год улучшается материально-техническое оснащение центра. Закуплены новые компьютеры, планшеты и прикроватные мониторы, за счет собственных средств модернизирован МРТ-аппарат, отремонтирован КТ-аппарат. Положительно на работе центра отразилось внедрение IT-поликлиники, апгрейда Интернет-сети и ремонта здания поликлиники.

Ежегодно в стационаре получают лечение около 5000 больных. Специализированная стационарная помощь пациентам с онкологией оказывается по лекарственному, хирургическому и радиологическому методам лечения. Консультативную помощь в поликлинике ежегодно получают свыше 42 тысяч человек.

За последние годы внедрены новые методы лечения лучевой терапии, брахитерапии, выросло количество торакальных, малоинвазивных операций, в хирургии стали применяться технологии Fast Track. Из года в год увеличивается количество обращений в службу поддержки пациентов, где людям оказывают необходимую

эмоциональную и психологическую поддержку.

В завершение встречи медики призвали горожан не бояться и не избегать диагностических процедур, поскольку чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче победить болезнь.

Флора Левина

Семей