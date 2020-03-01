Песни разных народов под аккомпанемент домбры прозвучали в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

«Нет земли лучше Родины, лучше, чем на Родине, нет людей», гласит народная мудрость. Республика Казахстан наглядно подтверждает это высказывание. Ведь в нашей стране в дружбе, мире и согласии проживают представители разных этносов.

Накануне Дня благодарности они собрались в Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина, чтобы еще раз выразить слова признательности друг другу и казахскому народу, проявившему милосердие и сострадание к депортированным людям.

– Для нас это значимый праздник, потому что депортированные народы нашли здесь вторую Родину, – отметила участница немецкого вокального ансамбля «Майглёкхен» Валентина Фрышко. – Благодаря гостеприимству и доброте казахов они смогли выжить. Здорово, что у нас есть такой праздник, пусть он будет всегда и пусть процветает наш многонациональный Казахстан.

На праздничном мероприятии «Под единым шаныраком» постоянные читатели библиотеки и члены клуба «В кругу друзей» исполнили стихотворения, посвященные казахской земле и ее народу. Представители этнокультурных объединений подарили гостям музыкальные номера, показав особенности каждой культуры. Особый интерес вызвали песни на разных языках, прозвучавшие под аккомпанемент домбры, как отражение межнационального и межконфессионального согласия и единства.

– Это праздник всего народа Казахстана, – сказала читатель библиотеки Айжан Сайлаубекова. – Мы благодарны своему государству за мир и толерантность, за дружбу и понимание между всеми людьми, живущими в нашей стране.

Отметим, что в рамках празднования Дня благодарности в фойе первого этажа библиотеки открылись две выставки – «Біріңді бірің ғизат, құрмет етіс…» («Друг к другу проявите уважение…») и «Мы – народ Казахстана».

На выставке «Біріңді бірің ғизат, құрмет етіс…» («Друг к другу проявите уважение…») читатели и гости могут познакомиться с книгами авторов – представителей разных этносов, повествующими о дружбе, любви к Родине, уважении к культуре и традициям.

В экспозиции «Мы – народ Казахстана» представлены оригинальные экспонаты областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, отражающие национальные особенности культуры и этнографии народов, проживающих в нашей многонациональной стране.

Татьяна Кравченко