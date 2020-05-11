Неприкосновенный счет

Закон запрещает списывать деньги со специальных банковских счетов, на которые перечисляются пособия и социальные выплаты.

Каков алгоритм действий по открытию такого спецсчета и что нужно знать потребителям финансовых услуг, рассказали в региональном филиале Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

– Если вы являетесь получателем пособий и социальных выплат или, к примеру, получаете алименты на содержание несовершеннолетних детей, то в банке или АО «Казпочта» необходимо открыть не обычный карточный счет, а так называемый специальный счет, – поясняют специалисты Агентства.

Действующим законодательством РК с 2019 года предусмотрен запрет на взыскание денег со счетов, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, выплат жилищных строительных сбережений граждан, образовательных накопительных вкладов.

Согласно законодательству на деньги, находящиеся на спецсчете, не допускается наложение ареста, взыскание по платежным требованиям банков и небанковских организаций, по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей. Таким образом, средства на специальных счетах в полном объеме защищены от взыскания третьими лицами при наличии у заемщиков просроченной задолженности по займу.

На специальные счета могут быть зачислены только вышеуказанные выплаты, и банками осуществляется контроль поступления денег на такие счета по соответствующему коду назначения платежа и отправителю денег.

Как открыть специальный счет?

Для того чтобы открыть специальный счет, кроме документа, удостоверяющего личность, в банк необходимо подать заявление, содержащее назначение «специального» счета.

При этом дополнительно предоставляется:

– получателями алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) – копия судебного акта о взыскании алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) или нотариально удостоверенное соглашение об их уплате, заключенное в соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье;

– для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии с законодательством о жилищных отношениях – справка о получателе текущих жилищных выплат.

Нужен ли счет на получение 42500 тенге?

В условиях действия чрезвычайного положения и карантина для получения социальной выплаты в размере 42500 тенге могут быть использованы любые карточные счета.

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в рамках исполнения поручений Главы государства на период действия чрезвычайного положения проведена соответствующая работа с банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Банки предоставляют такую услугу удаленно. Для этого необходимо выбрать банк, в котором вы собирае-

тесь открыть счет, пройти регистрацию в мобильном приложении или на сайте банка, пройти удаленную идентификацию.

Подробный алгоритм открытия карточного счета и получения карточки не выходя из дома опубликован на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка www.finreg.kz.

В настоящее время данной услугой воспользовались 1,7 млн казахстанцев, открыв карточные счета и заказав платежные карточки для получения социального пособия. Из них порядка 700 тысячам клиентам карточки были доставлены на дом.

Как закрыть спецсчет?

Необходимо написать заявление в банк. Его можно подать в любое время, если иное не предусмотрено договором банковского обслуживания. При закрытии банковского счета деньги, оставшиеся на банковском счете клиента, будут выданы вам или переведены по вашему требованию на другой банковский счет в соответствии с договором банковского обслуживания.

Если у вас остались вопросы по открытию карточных счетов, а также спецсчетов, для получения консультаций вы можете обратиться по телефонам горячей линии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка: +7 (7272) 788-122, 788-144 (график работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00, воскресенье – выходной), либо посредством электронного обращения на e-mail: Fingramota@finreg.kz и TAL@finreg.kz или в Управление региональных представителей в г. Усть-Каменогорске по телефонам: 8-7232-56-06-71, 8-7232-56-06-72 и 8-7222-60-10-53.

Бахыт Сарсембаева