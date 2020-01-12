Непридуманные истории таёжного охотника

Как известно, Новый год всегда связан с ожиданием доброй сказки, некоего чуда, которое должно обязательно произойти у наряженной ёлки. В это продолжают верить все маленькие жители планеты, и эта вера остается неизменной во все времена. Впрочем, разного рода чудеса, встречи с потусторонними силами могут произойти и со взрослыми. И не только на Новый год. В чём автор этих строк убедился после рассказа охотника из таёжного села Урунхайка.

В маркакольских селах, окруженных малодоступными лесами, охота – занятие, близкое многим местным жителям. Но все же тех, для кого она стала ремеслом всей жизни, – единицы. Поэтому, когда, оказавшись в укрытом снегами селе Урунхайка, попросил назвать имя местного опытного охотника, то мне не колеблясь сказали, что это Иосиф Клиновицкий.

Перешагнув порог его дома, я оказался в наполненном уютом и спокойствием пространстве. Оно – в залитых через окна светом комнатах, дремлющем ленивом коте, простых предметах быта, гостеприимной хозяйке Надежде Михайловне. Сам хозяин – Иосиф Федорович поначалу рассказывать о себе не пожелал, но потом, за чашкой чая, все же «оттаял», заговорил.

Как выяснилось, он смолоду был штатным профессиональным охотником, поэтому его заработная плата напрямую зависела от охотничьего чутья, интуиции, знания законов дикой природы и меткости сделанных выстрелов. В общем, жизнь охотника была далеко не легкой и проходила большей частью под сводами леса, на горных кручах и перевалах, где он и сам становился частью дикой природы.

…Наш разговор за накрытым хозяйкой столом становился все более оживленным, открытым, Иосиф Федорович вспоминал свою охотничью повесть жизни. Настал момент, когда автор этих строк задал ему вопрос о незабываемом, необычном эпизоде, том, что запомнится навсегда. Подумав, старый охотник озадачил меня самого вопросом: верю ли я в потусторонние силы? Я ответил, что иной раз жизнь наводит на мысль, что они все-таки существуют…

– Тогда расскажу тебе вот о чем, – начал свой рассказ собеседник. – Дело было в начале 80-х годов минувшего века. Ехали с моим помощником Федором по горной гриве на лошадях. Увидели в логу на небольшом расстоянии взрослого медведя. Он был занят поеданием белого корня (его еще называют копеечником), который сам и выкапывал из земли. Заметив нас, зверь встал на задние лапы во весь рост и повернулся. Недолго думая, я вскинул свое гладкоствольное ружье 16-го калибра и повернул его в сторону зверя. Но то, что произошло потом, остается за гранью моего понимания до сего времени… Дело в том, что, когда начал целиться в медведя, мои глаза перестали видеть прицельное приспособление – мушку… Хотя на самом деле она никуда не исчезла, находилась на стволе. Оторвавшись от ружья, убедился в этом и стал целиться во второй раз, но мистика продолжалась: мои глаза опять не увидели прицела, и я в недоумении опустил руки. Переведя дух, вскинул ружье в третий раз и… опять не увидел прицела. Поняв, что не смогу выстрелить, опустил ружье, а медведь неспешно удалился восвояси… Такая загадочная, мистическая история приключилась со мной.

Немного помолчав, как и все, кто его слушали, старый охотник продолжил свой рассказ. По его словам, спустя недолгое время эта история нашла свое продолжение. Важно отметить – почти рядом с местом встречи с медведем. Только в этот раз охотник увидел небольшого зверька с дорогим мехом – норку. Опять вскинул ружье и не увидел мушку. И в этом случае ружейный прицел таинственно исчезал трижды. С тех пор минуло более 30 лет, но, как уже было сказано, объяснений этим двум эпизодам с безусловными элементами мистики Иосиф Федорович так и не нашел.

73-летний охотник не расстается с промыслом и сейчас. В его дворе стоит снегоход, в доме на стене висит охотничий пояс с широким ножом и другая промысловая амуниция. Впрочем, удивил нас хозяин еще и умением играть на гармони. Взяв ее в руки и усевшись на стул, он вместе с верной подругой жизни исполнил гостям пару-тройку частушек.

Такой вот незаурядный человек живет в далекой Урунхайке. Кстати, рассказать он может еще о многом: его охотничья жизнь была богата на разные истории, в том числе не лишенные мистицизма.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район