Неоценимый вклад

В ВКГУ им С. Аманжолова открыли IT-кабинет химии имени академика НАН РК Ашимхана Ахметова.

Ученые, преподаватели, докторанты, магистранты и студенты вузов, а также учителя общеобразовательных школ собрались в ВКГУ им. С. Аманжолова, чтобы обсудить настоящее и будущее научного сообщества.

В стенах этого вуза состоялась республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и приоритетные направления развития современной науки». Ее посвятили 70-летию академика Национальной инженерной академии РК Ашимжана Ахметова.

– Жизненный путь Ашимжана Сулейменовича – от ученого до руководителя университета и известного общественного деятеля Республики Казахстан – пример для всех нас, – подчеркнул ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Он вел в активную общественную работу, являлся членом Ассамблеи народа Казахстана, Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ, политсовета партии Nur Otan. Будучи талантливым организатором и профессионалом, на любом посту, проявлял свои лучшие человеческие и деловые качества.

Отметим, что Ашимжан Ахметов, являясь вице-министром образования и науки РК, внес большой вклад в разработку законодательных актов в курируемой сфере. С 2001 по 2012 годы он возглавлял крупные вузы Казахстана. В 2005-2006 годы был ректором ВКГУ им. С. Аманжолова. Занимая эту должность, особое внимание он уделял интеграции вуза в международное образовательное и научное пространство.

За этот период университет успел успешно пройти государственную аттестацию, также были подписаны меморандумы о сотрудничестве с ведущими университетами Польши и Южной Кореи. За многочисленные заслуги Ашимжан Ахметов был награжден государственными наградами и почетными званиями.

О том, в каких отношениях со своими студентами был известный профессор, рассказала его супруга, учредитель ОЮЛ «Союз дошкольных организаций «Нұр болашақ» Дина Омарова.

– Ашимжан Сулейменович любил свою работу, людей, а особенно студентов. Часто использовал обращение «его величество студент». По вечерам он посещал студенческие общежития, узнавал, в каких условиях живут учащихся вуза. Каждый из них мог подойти к нему и рассказать о своих проблемах, – вспоминает Дина Омарова.

Сколько бы времени не прошло, преподаватели Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова всегда будут помнить о неоценимом вкладе Ашимжана Ахметова в развитие вуза.

– В 2005 году состоялась моя первая встреча с академиком, – отметила доцент кафедры экологии и географии Сара Бейсембаева. – При личном общении я увидела в нем глубоко интеллигентного человека с масштабным мышлением и широкими взглядами на проблемы образования и вопросы экологии. Мы с огромным почтением относимся к его заслугам, и всегда будем помнить о нем.

В ходе конференции участники рассмотрели теоретические и прикладные аспекты химической науки, актуальные тенденции в развитии современной правовой системы, проблемы и пути решения в сфере экологии и охраны окружающей среды и другие актуальные вопросы.

Также в рамках мероприятия состоялось открытие IT кабинета химии имени Ашимжана Ахметова в учебном корпусе №1 ВКГУ. В нем будущие специалисты смогут реализовывать свои научные проекты. К слову, в университете этой специальности обучаются около 200 студентов, более 50 магистрантов, а также пять докторантов.

Гульжан Естаева

Фото Дмитрия Франчука