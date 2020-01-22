Необходимые изменения

Представители Департамента полиции Восточно-Казахстанской области дали разъяснения по изменениям и дополнениям в законодательстве страны, вступившим в силу в 2020 году.

О совершенствовании уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усилении защиты прав личности, а также о том, какие изменения и дополнения внесли в часть законодательных актов Республики Казахстан в 2020 году, полицейские рассказали на брифинге.

Основные поправки внесены в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Они ужесточают наказания за изнасилование и насильственные действия сексуального характера – теперь за их совершение грозит от 5 до 8 лет лишения свободы (ранее – от 3 до 5 лет), что переводит их в категорию тяжких преступлений. Также ужесточена ответственность за совершение этих преступлений при отягчающих обстоятельствах.

Одна из ключевых особенностей изменений в том, что теперь насильник не сможет уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими, так как по тяжким деяниям примирение законодательно запрещено. К тому же предусмотрено до 6 лет лишения свободы лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ранее, если деяние не относилось к тяжкому преступлению, то ответственность не предусматривалась.

Усилена ответственность за браконьерство, незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений и применение насилия к инспектору по охране животного мира или егерю, а также посягательство на их жизнь. В отдельный состав выделено и ужесточено наказание за незаконные промысел, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов. За это грозит от 3 до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За применение насилия или посягательство на жизнь инспектора по охране животных или егеря установлены такие же наказания, как за те же действия в отношении сотрудника правоохранительного, специального госоргана или военнослужащего.

Ужесточена ответственность за незаконный оборот наркотиков с использованием электронных информационных ресурсов – теперь эти преступления относятся к категории особо тяжких, за их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Склонение к потреблению наркотиков с использованием таких ресурсов отнесено к категории тяжких преступлений, за его совершение предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. К тому же введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу этих веществ. Если прежде за это грозила административная ответственность, то теперь – до

3 лет лишения свободы (или от

3 до 6 лет при отягчающих обстоятельствах).

Поправки дополнили Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей и усиливающей ответственность за скотокрадство. До этого за хищение скота виновные несли ответственность по статье, предусматривающей ответственность за кражу.

Ужесточена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В Уголовный кодекс введена новая статья, устанавливающая ответственность за управление ТС в состоянии опьянения, повлекшее по не-

осторожности причинение вреда здоровью или смерть человека. До нее виновные привлекались по общей статье, которая предусматривала ответственность за нарушение правил дорожного движения. Теперь жесткость наказания зависит от степени причиненного вреда – вплоть до 10 лет лишения свободы и пожизненного лишения водительских прав.

Важно отметить, что часть поправок направлена на обеспечение законности в уголовном процессе и ужесточает наказание за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконные задержание, заключение под стражу, принуждение к даче показаний и другие.

Кроме того, ужесточены наказания за торговлю людьми (вплоть до лишения свободы до 18 лет с конфискацией имущества), бытовое насилие, преступления против детей и другие преступления против личности.

Дамир Омаров