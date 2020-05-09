Необратимые последствия нарушений

В Семее подтвердились десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на 8 мая в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 43 случая заболевания, 33 из которых – в Семее.

Среди десяти новых заболевших – студент 2003 года рождения, пенсионер 1939 г. р., а также женщина 1977 г. р. и мужчины 1974, 1978 года рождения. Кроме того, инфекция выявлена у молодого человека 1995 года рождения и у четверых детей 2019, 2014, 2011 и 2010 года рождения.

Девять из этих случаев относятся к группе близко контактных по домашнему очагу с ранее заболевшим пациентом 1963 года рождения. Еще один случай выявлен в ходе скрининга.

По словам руководителя Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяса Мухамеджана, причина увеличения количества заболевших объясняется тем, что семейчане легкомысленно относятся к соблюдению требований по карантинным ограничениям и не воспринимают угрозу заражения всерьез.

– Это результат несоблюдения жителями Семея ограничительных мер, – подчеркнул Ильяс Мухамеджан. – Граждане не сделали выводов, когда после празднования дня рождения семейчанки, семь человек оказались в больнице с коронавирусной инфекцией. Они продолжают проводить поминальные обеды дома с большим количеством людей. Объекты малого и среднего бизнеса не соблюдают элементарные правила санитарной безопасности.

Так, в Семее в ходе рейда проверен рынок «Жансая», а также улица Чехована по стихийной торговле. На сегодняшний день на постоянном контроле находятся 192 объекта (с начала мониторинга их количество составляло 473). К ним относятся: 25 парикмахерских, 4 рынка и 116 других непродовольственных объектов. Нарушения зафиксированы в 68 из них и в ходе проверки были устранены.

Также за сутки остановлено 2651 автотранспортное средство, у водителей 148 из них не было в наличии спецпропусков. Общее количество изъятых пропусков – 186 штук. Помимо автолюбителей нарушают ограничительные меры и пешеходы. Так, 614 человек вышли из дома не в положенный день, четверо нарушили карантинный режим.

Власти региона еще раз напоминают восточноказахстанцам о необходимости соблюдения пропускного режима, а также масочного – при посещении торговых объектов, учреждений, работы, в местах скопления людей.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции не следует без особой необходимости передвигаться по населенным пунктам, проводить семейные торжества. Дома необходимо поддерживать режим дезинфекции, регулярно проветривать помещения, исключить тесное общение с лицами, имеющими симптомы ОРВИ.

Берегите себя и своих близких!

Татьяна Кравченко