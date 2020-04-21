Незаконное вознаграждение

Ведется досудебное расследование в отношении должностного лица, продававшего специальные пропуска.

По информации Департамента Агентства РК по противодействию коррупции ВКО, в период действия режима чрезвычайного положения в регионе участились факты совершения коррупционных действий со стороны должностных лиц и населения. В частности по получению и передаче незаконного вознаграждения за выдачу определенных разрешительных документов.

Так, департаментом был изобличен главный специалист отдела предпринимательства Семея. Он получил взятку в размере 25 тысяч тенге за выдачу пяти специальных пропусков на транспортные средства для беспрепятственного передвижения по городу.

– Подозреваемый полностью признал свою вину, в связи с чем процессуальное задержание в его отношении не применялось. В настоящее время ведется досудебное расследование. Окончательный вердикт в рамках данного уголовного дела будет вынесен судом, – пояснил первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции ВКО Жигер Байдильдин в ходе онлайн-брифинга.

По словам Жигера Байдильдина, уголовная ответственность предусмотрена не только за получение взятки, но и за ее дачу. Поэтому жителей области призывают проявить активную гражданскую позицию и добропорядочность в этом вопросе.

– Стоит отметить, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 54 Уголовного кодекса РК, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения признается обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, – подчеркнул руководитель управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции ВКО Ренат Набиев.

Граждан, столкнувшихся с незаконными действиями со стороны должностных лиц, просят обратиться в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции ВКО по телефону

8 (7232) 29-88-88 или позвонив в call-центр антикоррупционной службы по номеру 1424.

Гульжан Естаева