Недоделки устранить

Качество строительства жилого дома в Урджарском районе подверглось жесткой критике.

Новый 30-квартирный жилой дом в селе Урджар начали строить в мае прошлого года. На реализацию этого проекта было выделено 203,3 миллиона тенге. По плану жилье должны сдать в эксплуатацию в конце февраля этого года.

Во время отчетной встречи с населением аким района Серик Зай-нулдин доложил, что в новом доме выделят квартиры для шести детей-сирот и 24 многодетных семей, стоящих в очереди на жилье.

Аким области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки в Урджарский район лично посетил этот объект. Глава региона увидел неровные потолки и стены квартир, а между окнами и подоконниками – широкие щели.

– Что за позор? – возмутился

Даниал Ахметов. – Один квадратный метр в этих квартирах стоит 140 тысяч тенге, а где качество? Тут множество недостатков. Как люди будут заселяться в этот дом?

Аким области поручил местным властям не принимать объект в эксплуатацию, пока все недоделки не будут устранены, и оштрафовать подрядную организацию ТОО «СтройЭлитРиэлти» за некачественную работу. Также он сделал преду-

преждение заместителю акима Урджарского района Дидару Хамитову.

Вместе с тем в селе Урджар идет строительство плавательного бассейна, а в селе Маканчи начали переоборудование средней школы под детский сад. Объекты будут сданы в 2020 году. Также в этом году начнется строительство спортивного модуля в селе Маканчи.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет

Урджарский район