Неделя боевой готовности

Тактико-строевые учения прошли в воинских частях Регионального командования «Восток».

В начале нового учебного года военнослужащие прошли тактико-строевые занятия по боевой готовности в воинских частях и на учебных полигонах.

Занятия организованы в целях проверки системы оповещения, повышения слаженности органов управления войсками в ходе проведения боевой готовности и выполнения других задач. К примеру, для подразделений связи это развертывание пунктов управления, налаживание и обеспечение всеми видами коммуникаций.

Тактико-строевые занятия, охватившие личный состав регионального командования, являются важнейшей составляющей поддержания высокой боевой готовности.

Так называемая неделя бое-вой готовности начинается в войсках с подъема по сигналу тревоги, что позволяет проверить реальную боеготовность, способность воинских частей выполнить поставленные задачи в установленные сроки. Командиры всех степеней могут оценить уровень подготовки личного состава, слаженность и соблюдение четкого алгоритма действий.

– Воинские части Регионального командования «Восток» основательно подготовились к новому учебному году, – отметил командующий войсками Регионального командования «Восток» полковник Асан Жусупов. – Мы имеем конкретные задачи, поставленные министром обороны РК, главнокомандующим Сухопутными вой-сками. Основное направление – подготовка к крупномасштабным учениям и международным армейским играм.

По завершении недели бое-вой готовности военнослужащие РГК «Восток» приступят к подготовке по специальностям.

Ева Ким

Фото из открытых источников