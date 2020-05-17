На финишной прямой

Режим чрезвычайного положения и карантин пришлись на период подготовки к весенне-полевым работам. Несмотря на это, аграрии Глубоковского района приступили в срок к яровому севу.

Земледельцы стремятся сполна использовать каждый день весенней страды. В их числе и Григорий Селиванов, глава крестьянского хозяйства «Березовское». Коллектив уже завершил сев ячменя на площади более 200 гектаров.

Теперь все посевные комплексы перешли на сев пшеницы, площадь составит 1093,4 га, и подсолнечника – 1061,3 га. Очередь за гречихой. К ее севу в хозяйстве приступят, когда установится погода, ведь гречиха боится заморозков, и это чуть ли не единственный ее недостаток.

Сейчас перед коллективом стоит задача – завершить посевную к концу мая. Впрочем, как заметил заместитель главы КХ по производству Александр Владимиров, такая цель вполне достижима.

– Работа в сельском хозяйстве – это процесс, который не может останавливаться, даже в период пандемии, – отмечает он. – Соблюдая все карантинные меры, мы продолжаем свою деятельность. Машины в обязательном порядке обрабатываются и дезинфицируются. Работники используют индивидуальные средства защиты.

Посевная кампания требует передвижений от поля до хозяйства, из Усть-Каменогорска и райцентра, чтобы вовремя приобрести запчасти, удобрения и «химию».

По словам Григория Селиванова, некоторые неудобства, связанные с ограничительными мерами, конечно, возникли, но негативного влияния на деятельность земледельцев не оказали.

– Для транспорта предприятий сельского хозяйства на всех блокпостах организован «зеленый коридор», поэтому никаких препятствий для нас нет, – заверяет глава КХ. – Аграрии, наоборот, в этот период ощутили всестороннюю поддержку государства, потому что для отрасли сельского хозяйства были введены особые условия. Мы получили достаточное субсидирование для приобретения семенного материала, удобрений, ГСМ, техники. В этом году купили два новых посевных комплекса, которые уже вышли на поля.

Все необходимое для ремонта и сервиса технического парка было приобретено заранее, поэтому к посевной мы приступили в назначенный срок.

Работа на полях кипит и в КХ «Глубочанка». Понадобилось всего десять дней, чтобы посеять ячмень, овес, подсолнечник. Ждут своей очереди семена зерновых и гречихи, которую сеют позже всех. Посевная кампания в самом разгаре.

– Сократить сроки ярового сева, который начался в первых числах мая, нам позволили два фактора, – делится сведениями агроном хозяйства Алена Лаер. – Во-первых, приобретение в прошлом году нового комбинированного комплекса с телескопическим погрузчиком. Машина новая, работает без перебоев, и уже видны улучшения в технологии посева. Во-вторых, составлен круглосуточный график работы. Механизаторы, водители трудятся посменно, в одном темпе. Как всегда, для рабочих организован обед и ужин в полевых условиях, это делается с целью оптимизации труда. Радует нас и благоприятная погода.

Специалист отмечает, что в этом году на сезонную работу в КХ «Глубочанка» устроилось много молодых ребят. Некоторые из них пришли вслед за отцами, работающими в хозяйстве и помогают им во время посевной. Это Николай и Виталий Чернышевы, Андрей Шаповалов, Савет Байтуяков, Кайдар Толегенов. Они загружают в бункера семена, следят за ходом посева, постигая азы земледелия.

На хорошем счету в хозяйстве Владимир Чешко – молодой механизатор, недавно окончивший Глубоковский агарный колледж. Работая здесь вместе с отцом, он научился управлять новым посевным комплексом, и теперь самостоятельно за штурвалом «Кировца» ровными рядами закладывает в землю семена будущего урожая.

– Общая посевная площадь вместе с многолетними травами составляет 4,5 тысячи гектаров. Прежде чем начать сев, проверяем, насколько прогрелась земля, затем – боронование, закрываем поры для сохранения влаги, и только потом начинаем сеять, – отк-рывает Алена Лаер секреты, известные опытным земледельцам.

Она добавила, что посеяли 600 гектаров подсолнечника сплошным севом. Сорт «алей» и «кугультинский», приобретенные в прошлом году, показали неплохую урожайность. Сейчас завершается высев кукурузы на зерно, затем начнут сеять кормовую – на силос. Хозяйство приобрело все необходимые минеральные удобрения и достаточное количество горюче-смазочных материалов для весенне-полевых работ.

– Планируем завершить сев к концу третьей декады мая, – говорит специалист. – Мы уверены в своих силах. Остальное зависит от природы.

В земледелии идет обычный в эту пору процесс и все, кто занят на посевной, трудятся

с полной отдачей, понимая, что весенний день год кормит.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район