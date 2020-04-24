На страже безопасности

Сейчас, когда на территории Казахстана зарегистрировано больше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, полицейские ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью, чтобы сохранить мир и порядок.

Как рассказал участковый инспектор полиции МПС Иртышского ОП УП Усть-Каменогорска Дабыл Канасов, на одном участке, состоящем из 13 квадратов, охраняют покой граждан и патрулируют улицы 13 сотрудников полиции и столько же солдат Национальной гвардии Казахстана.

– Круглосуточно сотрудники полиции контролируют ситуацию в этом районе. Ведем профилактические беседы с жителями, чтобы они не нарушали режим карантина. Однако есть некоторые граждане, которые не соблюдают все требования введенных в Усть-Каменогорске ограничительных мер, игнорируют наши замечания. Хочется обратиться к жителям с просьбой соблюдать все требования. В противном случае мы можем составить административный протокол. Тогда к человеку могут быть применены санкции, в том числе предупреждение, штраф или арест до 15 суток. Поэтому просим горожан с пониманием относиться к этим мерам. Если мы будем действовать вместе, то быстрее сможем победить инфекцию, – отметил майор полиции Дабыл Канасов.

С участковым инспектором согласен и житель Усть-Каменогорска Александр Ващенко, отметив важность той работы, которую сейчас выполняют сотрудники полиции.

– Сейчас у нас тяжелое время, которое мы должны переждать. Но есть люди, которые заботятся о нас и рискуют своей жизнью. Это наши доблестные полицейские. Они не видят своих родных и сутками работают. Поэтому хочу выразить им всем огромную благодарность и пожелать беречь себя. Мы, граждане, должны соблюдать все профилактические меры, заботиться не только о себе, но и о других людях и по возможности стараться не выходить из дома.

Подавляющее большинство жителей крупных населенных пунктов с пониманием относятся к временным трудностям и поддерживают действующие ограничения, направленные на сохранение здоровья восточноказахстанцев.

– Полицейские на улицах очень доброжелательно относятся к немногочисленным прохожим, – рассказала жительница Усть-Каменогорска Надежда Попова. – Они проверяют наличие пропуска, соответствующего четной или нечетной дате, делают соответствующую отметку и объясняют правила поведения в общественных местах, рекомендуют соблюдать дистанцию не менее полутора метров, использовать средства личной защиты. Сейчас у них непростая задача – контролировать порядок и соблюдать необходимые меры. И дорогого стоит, что в этой непростой ситуации они подбадривают граждан, помогают сохранять спокойствие. Спасибо за это всем, кто несет службу.

Дарья Антон