На старт, внимание, зима!

В Усть-Каменогорске состоялось ежегодное традиционное открытие зимнего туристического сезона. Событие отпраздновали 29 декабря на стадионе «Алтай».

Восточно-Казахстанская область имеет огромный потенциал развития туристской отрасли. Наш край славится природой уникальной красоты, со всеми видами ландшафта, что дает возможность развивать практически все виды туризма. В этом году утверждена Государственная программа развития туризма, рассчитанная до 2025 года, в рамках которой планируется уделить внимание основным точкам роста туризма в регионе. В первую очередь это озеро Алаколь, а также Катон-Карагайский район, Бухтарминское водохранилище и Риддер.

По словам руководителя Управления туризма и внешних связей ВКО Марата Кабакова, в прошлые годы зимний туристической сезон открывали на горнолыжных курортах, но для удобства жителей в этом году празднование было решено провести в областном центре.

– Для гостей и зрителей мы подготовили специальную спортивно-развлекательную программу, организовали точку горячего питания и место для обогрева, – отметил Марат Кабаков.

Посетители мероприятия могли принять участие в массовых катаниях на льду. С показательными номерами выступили лучшие дети-фигуристы области. Также во время праздника юные хоккеисты провели соревнования по хоккею с шайбой. Детям и родителям предложили организовать команды из трех человек для участия в эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья». Регистрация на соревнование проходила перед началом торжества. По итогам эстафеты участникам вручили подарки, а лучшие команды стали счастливыми обладателями ценных призов – телевизора, стиральной машины и ноутбука.

Мероприятие продлилось весь день, приятным завершением стала зажигательная дискотека с лучшими диджеями города.

Кристина Кирдяпкина

Фото Дмитрия Франчука