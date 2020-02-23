На собственном примере

В Семее к организации досуга школьников подключились известные чемпионы, предприниматели, деятели искусства.

В рамках проекта «Один день из жизни школы» педагоги рассказывают родителям, какие занятия с детьми проводятся в пришкольных кружках и чем увлечь ребенка, чтобы он в свободное от учебы время был занят полезным делом.

В городской школе № 10 руководство школы и учителя ознакомили родителей с деятельностью пришкольных кружков и клубов по интересам. Ребята продемонстрировали свою вовлеченность в общественную деятельность, а также успехи в различных сферах.

– Мы приступили к реализации проекта с начала этого года, – отметила руководитель отдела образования Наталия Фесенко. – Подобные мероприятия прошли в каждой школе города, где рассказали и показали родителям, чем занимаются в кружках и клубах по интересам их дети, как выстраивается эта работа, какие методики применяются с целью заинтересовать ребят тем или иным видом деятельности.

Школьники в этот день исполнили произведения Абая, продемонстрировали сделанные своими руками экспонаты эковыставки, воспитанники классов «Жас сарбаз» представили совместную работу с подшефной воинской частью, умело разобрав и собрав автомат Калашникова.

На сегодняшний день в отделе образования реализуются сразу несколько проектов, направленных на вовлечение ребят в общественную жизнь и раскрытие их способностей. В частности, активно развивается проект «Наставничество», призванный привлечь общественность города к проблемам воспитания детей. К группе риска относятся немало юных семейчан. В основном это ребята из социально незащищенных семей, требующие постоянного внимания.

Для того чтобы с пользой занять свободное время школьников и направить их энергию в нужное русло, этот проект работает в каждой школе. С детьми занимаются как педагоги, так и родители. Вовлекаются в проект и общественные деятели. Так, директор театра имени

Ф. М. Достоевского Яков Горельников приобщает ребят к театральному искусству. Многократный чемпион Азии и Казахстана по пауэрлифтингу Андрей Алтайбаев вовлекает в занятия спортом, в зале уже занимаются 40 ребят. Некоторые из них даже приняли решение стать профессиональными спортсменами. Предприниматель и президент Федерации спидкуберов Казахстана Арман Машимов собрал группу из 10 школьников и также занялся организацией их досуга.

В школах города ведет активную работу проект «Школьная медиация», главная цель которого – сократить количество внутришкольных конфликтов. Опыт, полученный в рамках реа-лизации проекта, будет распространен повсеместно, а значит, в скором времени во всех школах Семея появятся кабинеты, где специалисты займутся вопросами медиации.

Флора Левина

Семей