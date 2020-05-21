На слиянии рек

Общественность Усть-Каменогорска и епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий выступили с инициативой переноса декоративной скульптуры-фонтана, символизирующей закладку крепости Усть-Каменной Иваном Лихаревым, на улицу Лихарева.

Владыка Амфилохий написал письмо на имя акима города, в котором рассказал, что скульптурную композицию целесообразно перенести в сквер перед Андреевским кафедральным собором. Ведь именно на территории, где сейчас стоит собор, была основана крепость Усть-Каменная, постройки которой частично сохранились.

По их мнению, скульптурная композиция окажется на своем историческом месте.

Идею переноса декоративной скульптуры-фонтана, символизирующей закладку крепости Усть-Каменной Иваном Лихаревым, поддерживает известный писатель-краевед Борис Щербаков.

– Целесообразно перенести достопримечательность в то место, откуда берет начало история города, – поделился он. – Те, кто приезжает сюда в гости, влюбляются в город. Было бы здорово рассказывать туристам историю его создания и показывать место, где он берет свое начало. По индийским поверьям, места слияния рек считаются священными. Наш микрорайон Стрелка – светлое место.

Закладывалась Усть-Каменная крепость по проекту геодезистов Ивана Захарова и Петра Чичагова. Такое название она получила потому, что в этом месте Иртыш как будто вырывался из устья каменных гор и с огромной силой катил свои воды дальше.

Крепость имела четырехугольную форму, была обнесена валом и рвом с палисадами. Здесь были казармы для солдат, военный госпиталь, квартиры военачальников. Все население составляло на тот момент 393 человека.

Первые дома были построены вне крепости. Так было положено начало городу Усть-Каменогорску, который со временем превратился в промышленный, культурный и административный центр Восточно-Казахстанской области.

Будет логично во всех смыслах, если скульптуру, символизирующую основание города, перенесут на улицу Лихарева.

Александра Исаева