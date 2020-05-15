На связи – психологи

Карантинные и ограничительные мероприятия стали источником стрессового состояния не только для детей, но и для их родителей. Чем помогли психологи в этой непростой ситуации?

Каждый человек адаптируется к непривычным обстоятельствам и в новых условиях вырабатывает собственный метод решения вопросов. Период самоизоляции вскрыл ряд проблем, разрешить которые помогли специалисты «науки о душе».

Напомним, в областном центре на базе Дворца творчества школьников действует социально-психологическая служба, которая ранее являлась Центром поддержки семьи и детства.

За более чем десятилетний период работы через это учреждение прошло свыше восьми тысяч детей и взрослых, 300 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из которых более 60 процентов решили свои вопросы, благодаря поддержке сплоченного коллектива.

Здесь работают замечательные педагоги, психологи, которые помогают найти верное решение и вернуться на правильный путь тем, кто оказался в беде.

– В период действия режима карантина мы проделали большую работу по налаживанию контакта между членами семьи, укреплению взаимодействия между детьми и родителями, решению возникших конфликтных ситуаций, – говорит заместитель директора по профилю ДТШ, руководитель социально-психологической службы Лилия Куземко. – На наших семинарах, встречах, онлайн-конференциях проходили беседы на разные темы. Например, о поиске ресурса: как найти свободное время, восстановить силы в условиях ограничений, когда вся семья дома, как выполнять привычные бытовые дела, не мешая другим. Эфиры также были посвящены запросам людей, действовал телефон доверия, кроме того обращения поступали через социальные сети. В основном они касались проблем с подростками, ведь этот возраст сам по себе является пороговым этапом в жизни

человека.

Психологи обучали родителей, как найти общий язык с тинейджерами. К примеру, одно трёхчасовое занятие посвятили тому, как научиться советоваться с ребёнком, в чем отличие просьбы от приказа, как говорить так, чтобы тебя слушали, и как слушать так, чтобы собеседнику хотелось продолжать рассказ.

– Разработан проект «Пособие плюс» для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих адресную социальную помощь, – добавила Лилия Куземко. – Большое внимание уделили оказанию экстренной психологической помощи. В целом в нашу службу еженедельно поступало порядка 30 обращений по телефону горячей линии 8 (701)707-24-38 и в онлайн-режиме. Практически 80 процентов обращений требовали перенаправления в другие службы – УВД, органы опеки и попечительства, оперативный штаб, Центр психологического здоровья и так далее. И только 20 процентов касались решения острых конфликтных ситуаций. Вместе с тем мы провели 47 плановых консультаций для семей, которые состоят на учёте и нуждаются в особой поддержке. Большинству обратившихся консультации пошли на пользу.

Также Лилия Куземко напомнила, что уникальное учреждение было создано самым первым в республике в апреле 2008 года по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с целью оказания социально-психологической и юридической помощи семьям и детям.

– Центр стал координатором участия Усть-Каменогорска в международной программе «Город, дружественный к ребенку», – добавила Лилия Куземко. – Мы расширили сферу деятельности, охватив актуальные проблемы общества, в том числе профилактику правонарушений, половой неприкосновенности, превенции суицидов, трудоустройство несовершеннолетних, повышение правовой и психолого-педагогической грамотности населения. Все это не осталось незамеченным, ведь центр семьи и детства стал организатором таких городских мероприятий, как День семьи, Форум молодежных инициатив, ярмарка социальных проектов.

В целом коллектив службы, в котором на сегодняшний день трудятся более 20 профессионалов, в том числе педагогических работников, психологов, юристов, готов ответить на все вызовы времени.

Елена Пашке