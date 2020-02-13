На пёстром озере

В прошлом году на побережье озера Алаколь отдохнули 700 тысяч человек.

С каждым годом стремительно развивается главный магнит для туристов в Восточном Казахстане. Аким Урджарского района Серик Зайнулдин рассказал о том, какие работы проводятся там сейчас.

Посетителям популярного места отдыха в 2019 году услуги оказывали 412 объектов предпринимательства. Налоговые поступления от этого составили 141,0 млн тенге. В сравнении с 2018 годом объем поступлений увеличился в 2,1 раза, то есть на 73,0 млн тенге.

– На благоустройство побережья озера Алаколь было выделено 398,7 млн тенге. На данный момент ведется работа по благоустройству участка от села Кабанбай до самого побережья, – сказал Серик Зайнулдин. – Прокладываются велодорожки, организовывается парковка для машин и установка пяти модульных павильонов под торговлю. Все завершим в этом году. Готовность составит 95 процентов.

По словам акима района, подготовлена сметная документация по осушению и благоустройству земельного участка площадью 60 гектаров, на котором планируется реализация инвестиционных проектов. Сейчас она проходит государственную экспертизу.

Отметим, проект по строительству водопровода и водозабора на побережье озера

уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта –1 024,7 млн тенге.

Ания Есмухамет

Урджарский район