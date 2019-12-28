На пьедестале почета

Юлия Галышева выиграла серебряную медаль Кубка мира в Китае.

В китайском Тайву прошел второй этап Кубка мира по фристайл-могулу. В соревнованиях среди женщин приняла участие восточноказахстанская спортсменка Юлия Галышева.

Судьи оценили спуск известной могулистки на 79,8 балла, благодаря чему она поднялась на пьедестал почёта за серебряной медалью. По сумме двух попыток победу одержала француженка Перрин Лаффон (81,4 балла). Тройку призеров замкнула Жюстин Дюфур-Лапуант из Канады с результатом 74,3 балла.

– Здесь же, в Китае, Юле не повезло, – отметила главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина. – Она упала на тренировке и не смогла продолжить участие в соревнованиях. Из-за травмы плеча пришлось сняться. В данный момент Юлия чувствует себя хорошо.

По сообщению главного тренера, после Нового года Юлия Галышева продолжит соревноваться. Тренерский штаб проанализировал ошибки, которые были допущены. Могулисты Казахстана в текущем сезоне еще не раз порадуют болельщиков своими успехами.

Камила Ботагамитова

Фото из открытых источников