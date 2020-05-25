На примере прадеда

Младший сержант Динара Кесекпаева из Зайсанского района воспитывает своих детей на примере их прадеда-героя.

Жанахмет Касенов родился в 1924 году в Зайсане. В 1942 году в 18-летнем возрасте ушел на фронт. Воевал на 2-м Украинском фронте, был пулеметчиком. К концу 1943 года его тяжело ранили. После чего красноармеец попал в госпиталь города

Боржоми.

В 1944 году Жанахмета Касенова признали непригодным для несения военной службы и отправили домой. На родину он вернулся инвалидом второй группы. Спустя долгие годы его представили к ордену Отечественной войны I степени.

– День Победы для нашей семьи всегда особый праздник. Ведь мой дедушка боролся за мир в Великой Отечественной войне, – говорит Динара Кесекпаева. – Сейчас мы живем в достатке и благополучии. Все это благодаря героизму наших предков, отправившихся на фронт ради своей Родины и свободы будущих поколений.

До самого выхода на пенсию Жанахмет Касенов усердно работал. Вместе с супругой они воспитали четырех детей. Позже появились внуки и правнуки.

– Я всегда с гордостью рассказываю своим детям о том, что их прадедушка был героем. К сожалению, он рано нас покинул, сказалось ранение, полученное во время войны, – поделилась Динара. – До последнего вздоха он желал своим потомкам жить в мире и спокойствии.

Гульжан Естаева