На призы легендарного тренера

В областном чемпионате по вольной борьбе на призы Кокеная Базарова приняли участие 120 юных борцов-вольников.

Отметим, на это спортивное мероприятие Кокенай Базаров приехал из далекого приграничного села Маркаколь, где родился и долгое время работал в сфере спорта. Его успехи впечатляют еще и потому, что ковались в глубинке, откуда в силу объективных причин путь наверх всегда труднее.

Кокенай Базаров является мастером спорта по классической борьбе, участником и победителем многих крупных турниров не только областного, республиканского, но и союзного масштаба. К примеру, в былые времена в Барнауле, куда съехались борцы классического стиля со всей Сибири и Казахстана, в весовой категории до 68 килограммов он занял первое место. Об уровне спортивного мастерства этого человека говорит следующий факт: он является шестикратным (!) чемпионом Восточного Казахстана по классической борьбе, трижды участвовал в чемпионатах Казахстана. Карта спортивных поездок маркакольского спортсмена включала самые разные города бывшего СССР.

Уже в зрелом возрасте Кокенаю Карменовичу присвоено звание заслуженного тренера Казахстана и судьи международной категории. Он воспитал 20 мастеров спорта. Один из них получил звание мастера спорта международного класса. Впрочем, главным результатом своей продолжительной работы на тренерском поприще ветеран считает не количество чемпионов, а воспитание в обычных мальчишках самых важных человеческих качеств. Они повели их по взрослой жизни, помогли состояться в избранных профессиях.

В качестве судьи международной категории Кокеная Базарова приглашали на самые престижные спортивные состязания. Ему приходилось судить чемпионаты Казахстана, Советского Союза, а также мировые первенства. Такое беззаветное служение спорту, вернувшееся ему высоким общественным признанием заслуг. В настоящее время легендарного тренера приглашают в качестве почетного гостя на масштабные спортивные мероприятия.

В чемпионате области на призы Кокеная Базарова приняли участие 120 юных борцов из всех городов и районов области. В течение двух дней продолжались напряженные схватки на ковре, определялись чемпионы в 10 весовых категориях. Ими стали: Диас Муратбеков (до 45 кг, Зайсан), Азамат Тусипбеков (до 48 кг, Жарминский район), Айкын Болатулы (до 51 кг, Уланский район), Дастан Калкан (до 55 кг, Катон-Карагайский район), Кирилл Татьянкин (до 60 кг, Риддер), Мухаммед Кабидолданов (до 65 кг, Риддер), Женис Конысбеков (до 71 кг, Катон-Карагайский район), Илияс Ерболатов (до 80 кг, Тарбагатайский район), Темирлан Дакиев (до 92 кг, Семей), Данил Серов (до 110 кг, Усть-Каменогорск). Победителям были вручены медали, грамоты и денежные призы.

– Формированием призового фонда чемпионата занимался не только я, но и мои бывшие спортивные воспитанники, а также родственники, – сказал Кокенай Базаров.– Кроме этого, свою лепту в качестве спонсора спортивного мероприятия внес аким Курчумского района Дулат Кажанов. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем, кто причастен к организации чемпионата. Верю, что он послужит делу развития вольной борьбы в Восточном Казахстане и станет ежегодным.

По итогам прошедшего чемпионата старшим тренером области по борьбе Меирбеком Байжановым были отобраны кандидаты в сборную Восточного Казахстана. В марте этого года они будут защищать честь региона на республиканском первенстве в Павлодаре.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район