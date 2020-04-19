На пороге важного выбора

Несмотря на режим ЧП, в области началась профориентационная работа с

выпускниками школ.

В связи с переходом на дистанционное обучение, привычная форма профориентационной работы – встречи абитуриентов с представителями учебных заведений, экскурсии по вузам, дни открытых дверей – теперь невозможна. Но выбор учебного заведения, где продолжится обучение, а также будущей профессии нельзя отложить.

Понимая, что этот вопрос требует своевременного и современного решения, областной Молодежный ресурсный центр начал проводить онлайн-встречи представителей вузов с выпускниками школ и колледжей региона.

– Мероприятия проходят в удаленном формате, к прямому эфиру может подключиться любой желающий, – рассказывает директор Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Провели встречи с преподавателями ВКГУ им. С. Аманжолова, ВКГТУ им. Д. Серикбаева и КАСУ. Написали письмо акимам городов и районов, попросили районные и городские отделы образования максимально подключить всех выпускников школ и колледжей к процессу.

Главная задача таких онлайн-встреч – дать будущим студентам полезную и достоверную информацию о вузах области. К тому же формат прямого эфира подразумевает, что можно самому задать интересующий вопрос и сразу получить на него ответ.

– Планируем после работы с вузами в том же формате провести встречи с преподавателями колледжей. Возможно, будут эфиры, посвященные военным высшим учебным заведениям, – уточняет Арайлым Есимбекова.

Выбор будущей профессии – это одно из важных решений в жизни каждого выпускника.

Дамир Омаров