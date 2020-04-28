На полном приводе

В Семее байкеры и владельцы внедорожников оказывают помощь по доставке продуктов.

Байкеры Семея при поддержке клуба «Скутер Семей» и клуба внедорожников «Колея» организовали волонтёрскую помощь нуждающимся в период чрезвычайного положения. Они приобретают продукты и мыломоющие средства и развозят их семьям с низким уровнем дохода.

– Мы покупаем молоко, сахар, макароны, различные крупы, картофель. Всё расфасовываем и развозим на мотоциклах и машинах. Обратились в акимат Семея, и нам предоставили списки нуждающихся, – рассказал представитель сообщества байкеров Семея Владимир Себгатуллин. – Нам помогают предприниматели, они пожелали не называть себя.

Не забыли волонтёры и о детях – для них покупают сладости.

Средства на приобретение необходимых продуктов на счет kaspi gold скидывают неравнодушные семейчане. За один день волонтёры оказали помощь 60 семьям.

Присоединиться к благотворительной акции может любой желающий.

Флора Левина

Семей