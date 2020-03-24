На полках есть всё

Восточный Казахстан полностью обеспечен продовольственными товарами на период чрезвычайного положения.

О мероприятиях по обеспечению продовольственной безопасности в регионе рассказал руководитель областного Управления сельского хозяйства Ержан Нурбаев.

Он отметил, что принимаются все необходимые меры по бесперебойному обеспечению продовольственными товарами торговых объектов области.

В перечень основных социально значимых продовольственных товаров входят 19 видов. Это мука, хлеб пшеничный, макароны, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина и другие продукты. Многие из этих товаров производятся в нашей области. Есть и привозные наименования, например рис и сахар, но их запаса достаточно в стабилизационном фонде.

В целях недопущения роста цен на основные социально значимые продовольственные товары Управление сельского хозяйства совместно с партией Nur Otan, общественными организациями еженедельно проводит мониторинг запасов продукции.

– На сегодня имеющиеся запасы основных видов продовольственных товаров в целом закрывают потребность населения, а по некоторым видам, таким как мука, хлеб пшеничный, говядина, мясо птицы, масло подсолнечное, намного превышают потребности, – подчеркнул Ержан Нурбаев. – Кроме того, еженедельно проводится мониторинг работы перерабатывающих предприятий области.

Все перерабатывающие предприятия перешли на усиленный режим соблюдения мер санитарной безопасности – проводится обработка объектов дезинфицирующими средствами, обеспечение упаковочными материалами и другие профилактические мероприятия.

Для обеспечения сырьем молокоперерабатывающих предприятий области всеми категориями хозяйств ежедневно производится поставка сырого молока в объеме более 218 тонн.

Ежедневно местные сельхозтоваропроизводители на рынки и в магазины области поставляют 106 тонн говядины, что обеспечивает потребность населения на 141 процент.

Учитывая чрезвычайное положение, в области отменены еженедельные ярмарки выходного дня. Кроме того, усилены меры контроля качества завози-мой сельскохозяйственной продукции.

– Принимаются все необходимые меры, чтобы объемы основных социально значимых товаров не снижались, а также не завышались необоснованно цены на них, – сказал Ержан Нурбаев. – Данный вопрос находится на постоянном контроле.

Ерик Абитов