День Победы – священный праздник для каждого ветерана. Одним из тех, на чью долю выпала суровая фронтовая стезя, стал Кали Нурбикенов.

15 июня 1942 года после окончания восьмого класса Кали Нурбикенова направили в школу ФЗО, где готовили бурильщиков. Он работал в шахте на глубине 500 метров в деревянных башмаках, а о том, чтобы поесть досыта, даже не мечтал. В феврале 1943 года он подал заявление в военкомат и ушел добровольцем на фронт. После месячного обучения его отправили на передовую. Воевать пришлось в Смоленской области, Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии.

– Путь к победе был нелегким, – вспоминал при жизни Кали Нурбикенов. – Враг сопротивлялся отчаянно, часто наносил контрудары. Так было, например, в полосе нашего наступления, когда противник внезапно нанес удар по полкам нашего соединения. Мы вынуждены были отойти, оставив город Кройцбург, которым овладели накануне. Война – тяжелая, грязная, кровавая работа. Когда наконец взяли этот город, настало небольшое затишье. Более двух суток мы не спали, я вырыл окоп и крепко уснул. Мороз – под двадцать, а я ничего не чувствовал. Потом ребята меня кое-как разбудили.

На подступах к Кёнигсбергу однажды после разведки боем быстро отходили к своим. Командира И. Шекера ранило в грудь, и Кали Нурбикенов, сделав перевязку боевому товарищу, спас его. А его самого откапывали из заваленного при бомбежке окопа. Вот так ковался фронтовой характер: цена шага – цена жизни.

9 апреля 1945 года под мощными ударами фронта пал Кёнигсберг – столица Восточной Пруссии, город-крепость, который гитлеровцы называли «твердыней Германии». Он принимал непосредственное участие в штурме. Бои длились днем и ночью трое суток. День Победы, 9 Мая, Кали Нурбикенов встретил на берегу Балтийского моря. В боях на Западе восточноказахстанец дважды был ранен и дважды контужен, но всегда возвращался в свой полк, к своим боевым друзьям.

Однако впереди его ждала другая война – с Японией. 25 дней находилась в пути его 3-я гвардейская дивизия и прибыла в монгольский город Чойбалсан. Отсюда в составе Забайкальского фронта направились к границе Китая. Продвигались только ночью.

По воспоминаниям Кали Нурбикенова, война началась в час ночи 9 августа 1945 года. Войска фронта двигались в глубокой тьме и в полном молчании, без единого выстрела. Шел дождь. На границе стояли незначительные силы прикрытия противника. Упорное сопротивление японцы оказали только у реки Аргунь и у города Хайлар. Самураи занимали высоты и оттуда бросались на советские войска. Бои были повсюду, впереди, в середине движения, далеко в тылу. Всюду у них стояли солдаты-смертники, которые открыто совершали диверсии. Так, большая группа самураев ночью напала на штаб полка. Смертельно ранили начальника штаба подполковника Наконечного, два офицера и трое солдат были убиты, восемь ранены, в том числе и Кали Нурбикенов.

К 19 августа войска вышли в центральные районы Китая. Затем Советская армия на голову разбила японскую Квантунскую армию и освободила Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Однако японцы продолжали совершать диверсии. Так, 13 ноября 1945 года в два часа ночи они подожгли солдатскую казарму в Пхеньяне. Солдаты бежали к выходу, а те, кто не успел, прыгали из окон. Кали и его друг Воробьев неудачно прыгнули со второго этажа. Попали в госпиталь. Четверо солдат погибли, некоторые получили ожоги различных степеней. Вместе с обмундированием сгорели ордена всех солдат. Это примерно 250 человек. Командование полка направило ходатайство в наградной отдел Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении орденов.

18 августа 1948 года, во время службы во Владивостоке, в Приморском крайисполкоме герою вручили награды, поступившие из Москвы: орден Славы третьей степени, две медали «За отвагу» и другие медали.

Домой он вернулся первого мая 1950 года, прослужив в армии более семи лет. После Кали Нурбикенович работал в системе МВД, в партийных и советских органах, везде проявляя отвагу. Его не стало несколько лет назад.

Ева Ким