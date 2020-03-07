На первом месте – улыбка

Юные теннисисты Усть-Каменогорска отметили праздник ракетки и мяча.

Мероприятие прошло в теннисном центре Smash в формате веселых стартов.

– В Международный день тенниса по всему миру проводятся спортивные соревнования, – сказал старший администратор теннисного центра Smash Андрей Данилов. – В Усть-Каменогорске в рамках праздника мы проводим веселые старты. Хотим, чтобы в центре занималось как можно больше ребят и чтобы развивался этот красивый вид спорта.

На сегодняшний день здесь тренируются более двухсот детей от пяти до 16 лет, которые распределены по группам с учетом своих способностей. Для занятий созданы все необходимые условия: центр укомплектован по мировым стандартам, имеется специальное покрытие кортов, которое позволяет избежать травм.

В праздничный день около 50 воспитанников собрались, чтобы принять участие в различных играх и конкурсах, которые им приготовили тренеры. Мальчишки и девчонки с удовольствием выполняли упражнения и преодолевали препятствия на скорость. Конечно, главным атрибутом соревнований были ракетка с мячом!

Как отмечают организаторы, подобные мероприятия заряжают позитивом, дают возможность заниматься спортом и участвовать во всех значимых событиях, проводимых в центре. К тому же по итогам веселых стартов не было проигравших, всех участников наградили сладкими призами.

– Наша главная задача –подарить ребятам улыбку и праздничное настроение, – добавил Андрей Данилов. – Поэтому здесь каждый год проходят подобные соревнования. До этого прошел турнир теннисного центра, все участники которого получили грамоты.

К слову, ребята любят такой формат проведения праздников и с радостью готовы показать свои спортивные способности.

– Мне нравится участвовать в эстафетах, – поделилась впечатлениями Катя Иванова. – Они помогают тренировать реакцию, которая необходима при игре в теннис.

Отметим, что многие воспитанники центра занимаются теннисом на профессиональном уровне и уже имеют определенные успехи. Например, 12-летний Дмитрий Лабуков посещает тренировки около семи лет, в его копилке достижений немало наград.

– Мне нравится теннис, потому что здесь задействованы все группы мышц: нужно и руками двигать, и головой думать, – отметил Дмитрий. – Занимаюсь на профессиональном уровне, есть в коллекции два вторых места и одно третье.

Еще одного воспитанника, Нурасыла Султанбекова, пристрастил к занятиям родственник.

– Изначально теннисом занимался мой брат, мне нравилось за ним наблюдать, позже тоже захотелось попробовать, – рассказал Нурасыл. – В итоге брат ушел, а я остался. Люблю играть, участвовать в турнирах и занимать призовые места.

Добавим, за девять лет существования воспитанники теннисного центра Smash становились победителями и призерами как республиканских, так и международных соревнований.

Александра Исаева

Тлеубек Шаяхмет