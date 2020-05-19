На земле Абая

В рамках рабочей поездки в Семей и Абайский район глава Правительства Аскар Мамин ознакомился с ходом реализации государственных программ и посетил объекты, где идет подготовка к предстоящему празднованию юбилея Абая Кунанбайулы.

В Семее Премьер-Министру РК доложили об исполнении Комплексного плана социально-экономического развития города на 2020 – 2025 годы, программ «Дорожная карта занятости – 2020» и «Нұрлы жер».

Аскар Мамин проинспектировал работы по реконструкции площади Абая. Здесь устанавливают художественную подсветку памятника мыслителю, обу-страивают детские и спортивные площадки, фонтан и парковку для автомобилей. Подрядчик ТОО «Фирма «Азия» обещает все работы завершить к июлю.

Основные юбилейные мероприятия пройдут в театре имени Абая. Здесь особенно тщательно готовятся к событию: ремонтируют мягкую кровлю и фасад здания, благоустраивают территорию. Внутри театр тоже преображается. Обновляются фойе второго этажа, зрительный зал, гримерки, репетиционные комнаты и, конечно, сцена.

Также глава Правительства посетил Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник – музей Абая «Жидебай-Бөрілі». Сейчас в его залах ведутся реставрационные работы. Предстоит реконструкция территории музея Абая. Планируется заменить тротуарную плитку, разбить газоны и цветники. Главным событием станет открытие памятника мыслителю с сыновьями.

Аскар Мамин дал высокую оценку проводимым работам, отметив, что на 175-летие Абая Кунанбайулы ожидается приезд гостей из стран дальнего и ближнего зарубежья. По-этому юбилейные мероприятия необходимо провести на достойном уровне.

Следующим объектом посещения стал микрорайон Карагайлы. На сегодняшний день здесь введено в эксплуатацию 20 домов общей площадью 111,965 тыс. кв. м – это 1405 квартир. Построена Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления на 720 учащихся, со спальным корпусом на 120 мест. В рамках государственно-частного партнерства возведен детский сад на 320 мест.

В прошлом году начато строительство еще 18 домов общей площадью 95,883 тыс. кв. м (1269 квартир). Также в микрорайоне предусмотрено строительство трех школ, шести детских садов, ледового модуля и реабилитационного центра.

В микрорайоне Карагайлы Премьер-Министр посетил уникальный спорткомплекс. Общая площадь спортивного сооружения составляет 33,8 тысячи квадратных метров. Строительство крупного комплекса осуществила отечественная компания из Семея – ТОО «Фирма Азия». Большой зал, где планируется проводить масштабные культурно-спортивные мероприятия, рассчитан на пять тысяч мест. Комплекс, построенный по всем международным стандартам, позволит проводить соревнования по различным видам спорта.

Аскар Мамин отметил, что такие объекты для досуга необходимы в каждом городе.

– Семей занимает особое место в культурном, духовном наследии и истории независимого Казахстана. Руководство страны уделяет особое внимание социально-экономическому развитию города и повышению качества жизни населения, – отметил Аскар

Мамин, поручив обеспечить своевременную реализацию всех запланированных проектов развития города.

В Абайском районе Премьер-Министр посетил родину выдающегося казахского поэта и просветителя – Сырт Каскабулак. В 2005 году в этом месте установлен каменный памятник, на котором высечена надпись: «Бұл жерде аға сұлтан Құнанбай ауылында 1845 жылы қазақтың данышпан ақыны Абай (Ибраһим) дүниеге келген». В прошлом году проведен текущий ремонт подъездной дороги, теперь благоустраивается территория.

В селе Караул Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства средней школы на 300 мест. Реализация проекта, общая стоимость которого составляет 1363,96 млн тенге, началась в декабре прошлого года. Подрядчик – ТОО «Фирма Азия». На сегодняшний день освоено 615 млн тенге. Завершить работы планируется к 1 августа текущего года.

Учебное заведение оснастят современным оборудованием в соответствии со стандартами НИШ, в том числе кабинетами физики, химии, биологии и языковых дисциплин новой модификации. Дополнительно закупят новейшее оборудование для проведения уроков по мультимедийной журналистике, появятся кабинеты дополненной и виртуальной реальности (VR/AR), робототехники, IT и два лингафонно-мультимедийных кабинета, а также ресурсный класс для инклюзивного образования. После ввода школы в эксплуатацию будет создано 82 новых рабочих места.

В рамках рабочей поездки Аскар Мамин ознакомился также с ходом ремонтно-строительных работ в парке имени Абая и реконструкцией водопроводной сети в селе Караул.

Флора Левина

Семей – Абайский район