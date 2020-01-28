На дороге не останутся

В последнее время погода преподносит жителям и гостям Восточного Казахстана неожиданные сюрпризы. Кто-то и вовсе не смог добраться до места назначения из-за неблагоприятных погодных условий.

25 января в 20:30 была закрыта трасса Аягоз – Алматы. Автобусам, следовавшим по маршрутам Семей – Маканчи, Семей – Барлык Арасан, Семей – Талдыкорган, пришлось остановиться в Аягозе. В автобусах находился 71 пассажир – восемь человек поселились в гостинице, трое – у родственников, а остальных разместили в спортивной школе Аягоза. В целом с начала зимы остановиться в этом населенном пункте были вынуждены около 70 автобусов, все пассажиры были временно размещены в специальных пунктах.

Напомним, с 17 по 18 января в связи с закрытием трассы в селе Березовка Глубоковского района 20 человек разместили в пункте обогрева Березовской средней школы. Все они были обеспечены горячим питанием. Подобные пункты обогрева созданы во всех 28 школах района.

Чтобы не стать участником подобных происшествий, стоит внимательно относиться к сообщениям о чрезвычайных ситуациях. Если вы все же попали в подобное критическое положение, незамедлительно звоните на единый номер службы спасения 112.

По сообщению Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в связи с ухудшением погодных условий на базе ДЧС ВКО создан оперативный штаб. Его цель – координация действий экстренных служб и подразделений гражданской защиты в сложных погодных условиях. Телефоны горячей линии:

8 (7232) 56-01-66, 55-38-19.

Информацию о состоянии загородных автомобильных дорог, а также введенных ограничениях можно узнать по следующим телефонам: дежурная часть Управления местной полицейской службы ДП ВКО: 777-081, 776-005; диспетчерская служба ВКОФ ТОО «Казахавтодор»: 262808, 240898, 8-777-535-89-08; диспетчерская служба КГП «ОблШығысЖол»: 574252, 8-771-086-55-43.

Ания Есмухамет