На границе плей-офф

Хоккей

В компромиссной борьбе против «Югры» и «Рубина» усть-каменогорский хоккейный клуб «Торпедо» остается «на флажке» зоны плей-офф.

На границе плей-офф

В первом периоде «Югре» усилиями защитника Федора Белякова удалось забросить устькаменогорцам быстрый гол. Несмотря на 15 бросков в створ ворот Евгения Иванникова, распечатать голкипера в первой двадцатиминутке не удалось.

На экваторе матча Артем Лихотников заработал удаление за подножку, а заодно дал шанс югорчанам реализовать второй гол. Автором стал Никита Тертышный. Хозяева играли активно, сковывали действия гостей, поэтому «Торпедо» было сложно удерживаться в зоне «Югры» и создавать опасные моменты у ворот соперников. Вскоре Андрей Чуркин щелчком отправил шайбу в ворота Дениса Перевозчикова – 3:0.

Страсти на льду накалялись и привели к схватке без краг. В кулачном бою встретились защитник усть-каменогорского клуба Дмитрий Громов и Павел Махановский.

Вишенкой на торте под названием «Победа Югры» стал четвертый гол Александра Борисенкова, но уже в створ ворот Максима Сидорова, вышедшего на замену Дениса Перевозчикова.

По схожему сценарию проходил матч с лидером турнирной таблицы «Рубином» в Тюмени.

Первую шайбу забросил нападающий Денис Давыдов, а за 26 секунд до сирены на перерыв Роман Горбунов убежал один на один с Максимом Сидоровым и забросил вторую шайбу в «раздевалку». Хозяева могли закончить первый период с большим счетом. Они трижды играли в численном большинстве. Надежно сыграл голкипер гостей.

На границе плей-офф

Во второй трети матча хозяева площадки владели ощутимым преимуществом, больше контролировали шайбу, но по количеству опасных моментов отрезок получился равным. Торпедовцы сократили отставание, воспользовавшись грубой ошибкой тюменцев в обороне. Никита Сироткин перехватил шайбу у Егора Кунгурцева, выполнил передачу на «пятак», где момент завершил Артём Лихотников – 2:1.

В начале заключительного периода «Рубину» удалось забросить третий гол, но усть-каменогорская дружина не желала отставать. Спустя семь минут Александр Тарасов добил шайбу в ворота после отскока от борта, но перевести игру в овертайм команде Алексея Ждахина не удалось.

– Игра получилась боевой. Сейчас сражаемся за плей-офф, проверяем ребят, кто чего стоит, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Парни бились и моменты хорошие создавали, наглости бы побольше, чтобы они сами в себя верили, что можно играть с любой командой. Всё самое интересное впереди.

Несмотря на проигрыши в Ханты-Мансийске и Тюмени, «Торпедо» сохраняет шансы на место в зоне плей-офф.

Камила Ботагамитова

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