На границе плей-офф

В компромиссной борьбе против «Югры» и «Рубина» усть-каменогорский хоккейный клуб «Торпедо» остается «на флажке» зоны плей-офф.

В первом периоде «Югре» усилиями защитника Федора Белякова удалось забросить устькаменогорцам быстрый гол. Несмотря на 15 бросков в створ ворот Евгения Иванникова, распечатать голкипера в первой двадцатиминутке не удалось.

На экваторе матча Артем Лихотников заработал удаление за подножку, а заодно дал шанс югорчанам реализовать второй гол. Автором стал Никита Тертышный. Хозяева играли активно, сковывали действия гостей, поэтому «Торпедо» было сложно удерживаться в зоне «Югры» и создавать опасные моменты у ворот соперников. Вскоре Андрей Чуркин щелчком отправил шайбу в ворота Дениса Перевозчикова – 3:0.

Страсти на льду накалялись и привели к схватке без краг. В кулачном бою встретились защитник усть-каменогорского клуба Дмитрий Громов и Павел Махановский.

Вишенкой на торте под названием «Победа Югры» стал четвертый гол Александра Борисенкова, но уже в створ ворот Максима Сидорова, вышедшего на замену Дениса Перевозчикова.

По схожему сценарию проходил матч с лидером турнирной таблицы «Рубином» в Тюмени.

Первую шайбу забросил нападающий Денис Давыдов, а за 26 секунд до сирены на перерыв Роман Горбунов убежал один на один с Максимом Сидоровым и забросил вторую шайбу в «раздевалку». Хозяева могли закончить первый период с большим счетом. Они трижды играли в численном большинстве. Надежно сыграл голкипер гостей.

Во второй трети матча хозяева площадки владели ощутимым преимуществом, больше контролировали шайбу, но по количеству опасных моментов отрезок получился равным. Торпедовцы сократили отставание, воспользовавшись грубой ошибкой тюменцев в обороне. Никита Сироткин перехватил шайбу у Егора Кунгурцева, выполнил передачу на «пятак», где момент завершил Артём Лихотников – 2:1.

В начале заключительного периода «Рубину» удалось забросить третий гол, но усть-каменогорская дружина не желала отставать. Спустя семь минут Александр Тарасов добил шайбу в ворота после отскока от борта, но перевести игру в овертайм команде Алексея Ждахина не удалось.

– Игра получилась боевой. Сейчас сражаемся за плей-офф, проверяем ребят, кто чего стоит, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Парни бились и моменты хорошие создавали, наглости бы побольше, чтобы они сами в себя верили, что можно играть с любой командой. Всё самое интересное впереди.

Несмотря на проигрыши в Ханты-Мансийске и Тюмени, «Торпедо» сохраняет шансы на место в зоне плей-офф.

Камила Ботагамитова