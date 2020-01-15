На всех языках мира

Произведения Абая Кунанбаева зазвучали на иностранных языках.

Молодежное мероприятие в Усть-Каменогорске, посвященное жизни и творчеству великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, началось с презентации на немецком и английском языках. Студенты вузов рассказали об интересных фактах его биографии, а также стихах и прозе.

Имя Абая Кунанбаева широко известно не только в Казахстане, но и во всем мире. Его глубокие философские произведения переведены на многие иностранные языки, в том числе и немецкий. В Германии впервые узнали о великом сыне казахского народа в 1950 году благодаря переводу на немецкий язык романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Особой популярностью у немецких читателей пользуются двадцать стихотворений Абая, созданных великим казахским поэтом-мыслителем в период с 1886 по 1902 годы в переводе Леонарда Кошута. Он сумел наиболее близко к оригиналу передать интонацию и лексику, эмоциональный настрой этих удивительных произведений.

Абай также переводил на казахский язык поэтические произведения классиков мировой литературы. Впечатляет его перевод знаменитого стихотворения Гёте Wanderers Nachtlied.

Завершая свое мероприятие, студенты исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, русском, немецком и английском языках.

Ева Ким