На волне великих открытий

«Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию – она выступит их сердцевиной»

Н. А. Назарбаев

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

В апреле 2017 года в свет вышла статья Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана

Назарбаева «Болашақ-қа бағдар: рухани жаңғыру», в которой обозначена основная цель – сохранить и приумножить духовные и культурные ценности нации, собственный национальный код.

Для модернизации общественного сознания и достижения поставленных целей были определены основные направления работы. Одно из них – археологические исследования, которые играют важную роль в самоидентификации и консолидации народа.

К третьей годовщине выхода программной статьи Елбасы был приурочен Международный онлайн круглый стол на тему «Программа «Рухани жаңғыру» как фактор развития археологии Казахстана», на котором археологи в виртуальном формате подвели итоги проведения археологических работ в Восточно-Казахстанской области за три года, обменялись опытом и высказали предложения по дальнейшему развитию этой сферы.

Главными темами для обсуждения стали три основных направления: вклад археологических исследований в реализацию программы «Рухани жаңғыру»; областные, республиканские и международные летние археологические школы как форма патриотического воспитания молодежи; перспективы научно-исследовательской и воспитательно-патриотической работы в формате виртуальных археологических школ.

О вкладе Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова в реализацию госпрограммы рассказал его ректор кандидат юридических наук, доктор философии PhD, академик Академии педагогических наук Республики Казахстан Mухтар Толеген.

– Наш университет вносит большой вклад в развитие программы «Рухани жаңғыру», – подчеркнул он, – готовит историков, археологов. Мы первыми из университетов открыли центр «Абай» в Польше. Также большое внимание уделяется техническому оснащению: приобретению электрорадара, металлодетекторов, беспилотных летательных аппаратов и других приборов для проведения экспедиций. Университет принимает активное участие в археологических изысканиях в урочищах Ак Бауыр, Елеке Сазы, Берел под руководством известных археологов Зайноллы Самашева, Абдеша Толеубаева, Жакена Таймагамбетова и других ученых.

По словам ректора, в рамках реализации госпрограммы в 2018 году на базе высшего учебного заведения был открыт музей археологии и культурного наследия Алтая. Его работа осуществляется по многим направлениям: это и учебная аудитория для наших студентов, и лаборатория для реставрации артефактов, и интересные экспозиции, охватывающие огромный временной промежуток от каменного века до позднего Средневековья.

Ежегодно проводится международная научно-практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» под руководством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Активное участие в работе этой грандиозной научно-дискуссионной площадки принимают преподаватели и студенты вуза.

Мэтры археологии – доктор исторических наук Зай-нолла Самашев, профессор кафедры археологии, этнологии и музеологии КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Абдеш Толеубаев и доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Национального музея РК Жакен Таймагамбетов сделали акцент на значимости программы «Рухани жаңғыру» для расширения археологических изысканий, благодаря которым за последние три года были сделаны сенсационные открытия на востоке Казахстана.

Коллега наших выдающихся ученых, кандидат исторических наук заведующий отделом античной археологии Института археологии и этнографии АН Республики Азербайджан, участник казахстанско-азербайджанских экспедиций Заур Гасанов рассказал о результатах этих экспедиций за три года.

Дополнениями стали выступления археологов из Кыргызстана и разных регионов Казахстана, руководителей Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Жанар Букановой, областного центра «Рухани жаңғыру» Мадениет Ахметовой, докторантов, магистрантов, студентов.

Старший научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Е. Кариев подробно рассказал о вкладе ВКГУ им. С. Аманжолова в археологические исследования в рамках реализации гос-программы. Он сделал акцент на летних археологических школах как форме патриотического воспитания молодежи в условиях духовной модернизации казахстанского общества.

Также участники обсудили перспективы научно-исследовательской и воспитательно-патриотической работы в формате виртуальных археологических школ.

Подводя итоги, ученые вынесли на рассмотрение несколько предложений. Так, Зайнолла Самашев выступил за открытие на базе ВКГУ кафедры археологии и этнологии, чтобы уже сейчас готовить студентов по нужным специальностям. Вместе с коллегой из Азербайджана Зауром Гасановым он предложил продолжить международную интеграцию, направленную на укрепление научных связей, проведение совместных международных экспедиций.

Абдеш Толеубаев выразил мнение, что в Казахстане необходимо создать научно-исследовательский институт или центр этнографии и археологии. Это позволит подходить к изучению артефактов комплексно.

Ученые считают, что необходимо подготовить и издать совместную коллективную книгу о методиках археологических работ в Казахстане, результатах археологических изысканий на востоке Казахстана за последние три года.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции участники вынесли на рассмотрение вопрос о формате проведения археологических экспедиций в этом году. К примеру, КазНУ сдвинул сроки прохождения практики на июль – август, а ЕНУ предлагает провести экспедицию в июне в традиционной форме, когда стабилизируется ситуация в стране и мире.

Татьяна Кравченко