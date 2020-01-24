На бобах не останемся

Государственная программа развития агропромышленного комплекса успешно реализуется в ВКО.

Об этом свидетельствуют достижения региона в сфере животноводства и растениеводства за 2019 год.

Агропромышленный комплекс области развивается в соответствии с Государственной программой развития АПК Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Ведущей отраслью сельского хозяйства в регионе по-прежнему остается мясное и молочное скотоводство.

В Управлении сельского хозяйства ВКО подчеркнули, что главными целями программы является увеличение производительности труда и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза.

По информации и. о. руководителя управления Армана Турысбекова, для достижения поставленных задач на областном уровне и во всех райо-

нах разработаны и утверждены Концепции по реализации Региональной программы развития АПК.

Мясное животноводство является одним из главных направлений в достижении конечной цели программы. Приоритет отдан мясному скотоводству неслучайно, его доля в производстве мяса составляет 41,3 процента.

Согласно Концепции развития мясного животноводства государственной программой АПК реализуются такие направления, как породное преобразование маточного поголовья КРС, обеспечение племенными быками-производителями, строительство откормочных площадок, реализация бычков на промышленные откормочные площадки, импорт маточного поголовья КРС, закуп МРС, экспорт говядины.

Породное

преобразование

По данным УСХ ВКО, по итогам 2019 года в породном преобразовании участвуют 173396 тысяч голов коров, при годовом плане 172100 тысяч голов.

В регионе особая роль отводится строительству промышленных откормочных площадок. В области до 2019 года их действовало шесть, рассчитанных на 14,5 тыс. голов: в ТОО «Сембель» в Жарминском районе и КХ «Алгабас» в Урджарском районе – на 3000 голов, КХ «Нур» в Зайсанском районе и КХ «Багратион-2» в Уланском районе – на 1500 голов, КХ «Камышинское» в Шемонаихинском районе – на 1500 голов и КХ «Ыкыбай» в Тарбагатайском районе – на 4000 голов.

В 2019 году построено еще семь площадок на почти 12 тысяч голов. В том числе в Кокпектинском районе КХ «Бордақы мал» на 5000 голов, в Семее КХ «Нур» на 1000 голов, в Курчумском районе КХ «Ұлан» и КХ «Арын» на 1000 голов, в Аягозском районе КХ «Бектас» на 1500 голов, в Тарбагатайском районе КХ «Бастау» на 2000 голов и КХ «Маулит» на 1000 голов.

– Что касается закупа импортного поголовья КРС, то в 2019 году закуплено и завезено 6262 головы, – рассказали в управлении. – по сравнению с 2018 годом это больше на 3072 головы КРС породы казахская белоголовая, которые были завезены из Красноярского, Алтайского краев и Республики Алтай РФ. За 2019 год мелкого рогатого скота было закуплено 16449 голов.

Акцент на экспорт

По информации ведомства, по экспорту мяса из ВКО план на 2019 год составлял 2000 тонн. Однако за этот период было экспортировано всего 270 тонн, или 13,5 процента исполнения. Этому способствовали объективные при-

чины.

Управлением сельского хозяйства совместно с предпринимателями области были проработаны вопросы экспорта говядины в Республику Узбекистан и приграничные регионы Российской Федерации – Алтайский край, Новосибирскую, Оренбургскую области, а также в Москву. Однако в связи с вакцинацией скота против ящура экспорт живого скота и мяса в Российскую Федерацию не представился возможным.

Вместе с тем, по данным Министерства сельского хозяйства РК, в текущем году Казахстан запретил экспорт живого скота. В ведомстве отметили, что его массовый экспорт для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию.

Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее чем наполовину от своей мощности. Основной причиной недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота.

По сообщению МСХ РК, гос-

программой развития АПК на 2017–2021 годы поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции. Поэтому ведомство вынуждено принять меры по сложившейся ситуации. В этой связи на основе обращений руководителей производственных откормочных площадок и мясокомбинатов принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Теперь данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп.

Тем не менее, по сведениям министерства, в 2019 году за пределы Казахстана было вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. 121,6 тысячи голов, или 78 процентов, экспортировано в Узбекистан, 14 процентов – в Армению. Также из страны экспортировано почти 264 тысячи голов овец, из них более половины – маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство вывезено свыше 200 тысяч овец (76 процентов). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1 процента), Азербайджан – 18 тысяч (6,7 процента), Иран – около 12 тысяч (4,5 процента).

Больше молочно-товарных ферм

По данным областного управления сельского хозяйства, в Курчумском районе введены в эксплуатацию две фермы на 150 голов – 50 голов в КХ «Тіршілік» и 100 голов в СПК «Шығыс ЖК» на общую сумму 110 млн тенге.

Введены в эксплуатацию фермы: в КХ «Балке» в Бескарагайском районе – на 500 голов, КХ «Режебалиев» в Уланском районе – на 100 голов, КХ «Амир» в Бородулихинском районе – на 200 голов, КХ «Шыгыс» в районе Алтай – на 100 голов.

В связи с нехваткой финансовых средств реконструкция МТФ и КХ «Нур» на 100 голов в Семее перенесена на второй квартал 2020 года.

– В 2019 году из запланированных десяти молокоприемных пунктов создано восемь, – проинформировал Арман Турысбеков. – Это КХ «Прохорович» и КХ «Сердюков Н. И.» в Шемонаихинском районе, СПК «Койлыбаев» и СПК «Шыгыс ЖК» в Курчумском районе, СПК «Алга 2021» в Глубоковском районе, КХ «Маусумбаев» в районе Алтай, ТОО «Милком» в Риддере и КХ «Нур» в Семее. Другие пункты будут созданы в первом квартале 2020 года.

По состоянию на 1 января 2020 года у населения закуплено 48353 тонны молока при плане 47960 тонн. По сравнению с 2018 годом закуп молока у населения увеличился на 32 процента (+12 тыс. тонн).

Производство молока МТФ по плану на 2019 год составляло 85607 тонн. На начало 2020 года молочнотоварными фермами реализовано 87676 тонн, исполнение 102,4 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года реализация молока МТФ увеличилась на 14 процентов (+10805 тонн).

финансовые

инструменты

По отчетным данным отдела растениеводства, земледелия, механизации и мелио-

рации УСХ ВКО, в 2019 году в сравнении с 2018-м во всех категориях хозяйств, включая дачные массивы, посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 37,9 тыс. га (на 2,9 процента) и составила 1356,2 тыс. га.

Под урожай 2019 года по области зерновые и зернобобовые культуры занимали 40,5 процента от общей посевной площади. Это больше на 9,9 тыс. га, чем в 2018 году.

Масличные культуры посеяны на площади 481,9 тыс. га, или 35,5 процента от общей посевной площади (в сравнении с 2018 годом больше на 32,3 тыс. га, или 107,2 процента).

По оперативным данным районных отделов сельского хозяйства, средняя урожайность зерновых культур по области составила 17,2 ц/га (больше на 2,2 ц/га). Намолочено 944,6 тыс. тонн зерна (в 2018 году – 811,5 тыс. тонн), больше на 116,4 процента.

Валовой сбор масличных культур составил 598,0 тыс. тонн (на 37 тыс. тонн, или 106,6 процента, больше в сравнении с 2018 годом) со средней урожайностью 12,5 ц/га.

В области обеспечены меры, направленные на улучшение показателей в этой отрасли в текущем году.

Так, на 2020 год на поддержку субъектов АПК предусмотрено 26,2 млрд тенге. Из них субсидии на растениеводство составили 5,4 млрд тенге, на животноводство – 8,4 млрд тенге, переработку молока – 500 млн тенге, финансовые инструменты – 8,5 млрд тенге, а также на микрокредитование по программе «Еңбек» – 3,1 млрд тенге и их гарантирование – 219,6 млн тенге.

Ерик Абитов

Из архива редакции