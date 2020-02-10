На благо окружающей среде

По итогам прошлого года Усть-Каменогорский металлургический комплекс «Казцинка» снизил объемы выброса диоксида серы на 600 тонн.

В крупнейшей металлургической компании региона рассказали о результатах природоохранных мероприятий, реализованных в 2019 году.

По словам главного специалиста по экологии УК МК ТОО «Казцинк» Вадима Кушнарёва, приоритетным направлением модернизации комплекса остается снижение объема выбросов в атмосферу, а именно проведение работ на установках Сернокислотного завода, где перерабатываются отходящие газы производства. В прошлом году был завершен монтаж новой трубы установки «Хальдор Топсе». Газ после многоступенчатой очистки в основных элементах установки очищается от диоксида серы на 96 процентов, в его составе остается минимальное количество загрязняющих веществ. Учитывая, что выброс газа на определенной высоте позволяет ему рассеиваться в атмосфере до безопасной концентрации, эта труба играет важную роль в этом процессе. К слову, ее высота – 102 метра.

– Сама установка на протяжении 16 лет эксплуатации была трижды заменена поэлементно. Но замена трубы ни разу не осуществлялась. До 2019 года в этом не было необходимости, – отметил Вадим Кушнарёв.

По его словам, успешно ведется работа и по улавливанию и утилизации образуемой пыли. Сейчас технология позволяет улавливать до 99,8 процента твердых частиц. Тем не менее, в компании приняли решение модернизировать оборудование для очистки запыленных газов. В этом году будет разработана техническая документация с последующей поэтапной заменой фильтров, общей производительностью более 1 миллиона кубических метров в час. Это позволит снизить выбросы твердых веществ примерно на 10 тонн в год.

Высокие показатели наблюдаются и в процессе водооборота Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

– Водооборот приближен к 99 процентам, – подчеркнул Вадим Кушнарёв. – В прошлом году было смонтировано оборудование принципиально нового комплекса сооружений для тонкой доочистки воды, подлежащей сбросу. Ее качество соответствует предельно-допустимой концентрации в водоемах рыбохозяйственного значения. Эти требования жестче, чем предъявляемые к питьевой воде.

Отметим, сумма инвестиций в реализацию данного проекта составляет около полутора миллиардов тенге.

Также активно ведется работа по переработке промышленных отходов. Из 19 видов образуемых отходов 18 возвращаются в производство. Технологию переработки мышьяксодержащих отходов в мире еще не изобрели, поэтому они складируются в специально построенном хранилище на участке Балапан бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Сейчас здесь идет подготовка второй очереди хранилища, строятся две новые карты.

О том, что негативное воздействие на окружающую среду со стороны производства будет снижаться, говорит меморандум, заключенный между главным металлургическим предприятием ВКО и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Подписав его, «Казцинк» заявил, что готов стать первой в стране компанией, в которой будут внедрены передовые технологии для снижения нагрузки на окружающую среду.

– В марте примем на производстве независимых экспертов, среди них будут экологи, энергоменеджер, технолог, обогатитель. Они полностью изучат работу заводов, – пояснил главный эколог ТОО «Казцинк» Казтай Такеев. – После будет вынесено заключение, а также создан справочник по наилучшим доступным технологиям.

Согласно новому Экологическому кодексу, который сейчас рассматривают депутаты страны, все предприятия Казахстана к 2035 году должны будут перейти на наилучшие доступные технологии. Однако «Казцинк» наступления намеченного срока ждать не намерен. По словам Казтая Такеева, технический аудит планируется пройти в 2020-2021 годы, а технологии начнут внедрять уже в 2022 году.

Ожидается, что новшества не только позволят повысить эффективность производства, но и принесут значительный экологический эффект.

Гульжан Естаева