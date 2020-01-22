Наш ориентир

Абай – это гордость нашего народа. Его культурное и идейное наследие, дошедшее до потомков, имеет особое значение для каждого гражданина страны. Философские мысли Абая Кунанбаева актуальны и в наши дни. Поэтому многие важные начинания, связанные с дальнейшим развитием государства, должны основываться на его словах назидания.
Особо стоит отметить, что заветы великого мыслителя легли в фундамент основополагающих направлений программы «Рухани жаңғыру», которая активно реализуется сейчас.
Перед нами стоит большая и важная задача – празднование юбилея поэта. Несомненно, студенты будут участвовать в ее реализации. К примеру, в области планируется проведение масштабного тестирования на знание романа-эпопеи «Абай жолы» для учащихся школ, колледжей и вузов.
Мадлен Абубакир,
председатель Комитета
по делам молодежи КазГЮИУ