Наш ориентир

Абай – это гордость нашего народа. Его культурное и идейное наследие, дошедшее до потомков, имеет особое значение для каждого гражданина страны. Философские мысли Абая Кунанбаева актуальны и в наши дни. Поэтому многие важные начинания, связанные с дальнейшим развитием государства, должны основываться на его словах назидания.

Особо стоит отметить, что заветы великого мыслителя легли в фундамент основополагающих направлений программы «Рухани жаңғыру», которая активно реализуется сейчас.

Перед нами стоит большая и важная задача – празднование юбилея поэта. Несомненно, студенты будут участвовать в ее реализации. К примеру, в области планируется проведение масштабного тестирования на знание романа-эпопеи «Абай жолы» для учащихся школ, колледжей и вузов.

Мадлен Абубакир,

председатель Комитета

по делам молодежи КазГЮИУ