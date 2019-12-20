Наше кредо – качество

В ВКО предприятие-производитель подсолнечного масла планирует за счет масштабной модернизации создать безотходное производство, а главное – повысить качество выпускаемой продукции.

В Восточном Казахстане немало людей, которые создают и развивают предприятия и вместе с этим дают надежду жителям на то, что их села и поселки не исчезнут с географической карты. Одним из таких энтузиастов можно назвать руководителя ТОО «Востоксельхозпродукт» Сергея Глушкова. Созданное им предприятие на сегодняшний день является по сути градообразующим, обеспечивая занятость жителей Шемонаихинского и Глубоковского районов и преимущественно поселка Первомайский.

Как все начиналось

ТОО «Востоксельхозпродукт», основанное в 2000 году, является одним из крупнейших предприятий среди производителей подсолнечного масла в Восточном Казахстане. Продукция компании реализуется не только на территории Республики Казахстан, но и экспортируется в Российскую Федерацию, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан. Все же большая часть продукции находит свое место на прилавках отечественных магазинов, много также покупают и партнеры из Поднебесной.

Но мало кто знает, что предприятие, которое сегодня обеспечивает работой большое количество людей, начиналось с одного маслобойного агрегата. Теперь оно выпускает вкусный и полезный продукт и вносит большой вклад в развитие АПК не только ВКО, но и всего Казахстана.

История создания ТОО, по словам Сергея Глушкова, похожа на сотни других, которые начинались в конце 90-х прошлого столетия. В 1997 году, посмотрев, что в округе высевается много подсолнечника, он решил заняться его переработкой. Приобрел шнековый маслопресс и начал производить подсолнечное масло. В первый год получилось, на второй год приобрел еще один. Опять получилось. Потом приобрел еще четыре.

– Вот так, постепенно, шаг за шагом было создано то, что вы сейчас видите, – констатирует он. – За двадцать лет через многое пришлось пройти, но предприятие выстояло и, как видите, развивается.

Действительно, сегодня это целый лабиринт, в котором среди множества емкостей, труб, датчиков легко заблудиться. Штат предприятия составляет более 250 человек.

– Жители посёлка рассчитывают на это предприятие и на меня в том числе, – говорит Сергей Глушков. – Знают, что есть работа и зарплата будет вовремя. Так что нужно трудиться, пока хватит возможностей и сил.

ТОО «Востоксельхозпродукт» располагает большой сырьевой базой. В собственности имеются еще и 10 тысяч гектаров посевных площадей. Но, тем не менее, в производстве они используют только 20 процентов собственного сырья. Остальное им приходится покупать или софинансировать сев.

Несмотря на обширные посевные площади, по мнению Сергея Глушкова, сырья бывает недостаточно. По его словам, причина кроется в экспорте. Причем не готовой продукции от наших, отечественных переработчиков, а именно сырья – семян подсолнечника. В такой ситуации все доходы от переработки перетекают в экономику страны-импортера, вместо того чтобы работать на экономику Казахстана.

Главное – качество

Продукция компании отличается конкурентоспособной ценой. Снижение издержек на производство стало возможным за счет использования новейшего высокотехнологичного оборудования, рационального использования энергоресурсов и наличия собственной сырьевой базы.

– Одно из важнейших кредо нашей компании – это качество продукции, – говорит специалист отдела продаж Серафима Аксенова. – Наше подсолнечное масло – это 100-процентный натуральный продукт, оно не содержит консервантов и ГМО. Специалисты собственной лаборатории ежедневно контролируют процесс производства масла, которое мы вырабатываем по ГОСТу. Для подтверждения соблюдения требований качества проводим испытания в независимых лабораториях и имеем протоколы испытаний и декларации о соответствии Евразийского экономического союза.

В ТОО «Востоксельхозпродукт» есть собственная лаборатория по контролю качества производимой продукции, склады и ангары для её хранения, отдел логистики. Автопарк состоит из более чем 50 машин и специального транспорта. Имеется и свой железнодорожный тупик.

В июне 2018 года свою продукцию предприятие представляло на международной конференции по подсолнечному маслу и шроту под названием Sunflower Oil&Meal Trade в Шанхае (КНР). В ноябре 2019 года приняли участие во второй международной китайской выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo – 2019).

Помощь землякам

Предприятие Сергея Глушкова со дня своего основания осуществляет инвестиции в развитие социальной сферы родного края. Регулярно оказывается помощь средней школе имени Карбышева поселка Первомайский, детскому противотуберкулезному санаторию, ветеранам Великой Отечественной войны.

На средства компании построены фельдшерско-акушерский пункт в селе Медведка, центр детского досуга в селе Зевакино, детский парк в поселке Первомайский. Также в этом же поселке реконструирована детская спортивная школа по лыжному спорту на 50 человек, построена конноспортивная школа в селе Зевакино.

На протяжении нескольких лет ТОО «Востоксельхозпродукт» является организатором конноспортивных соревнований в Шемонаихинском районе. Оказывает помощь спортсменам-землякам в поездках на республиканские и международные соревнования.

Благодаря своей активной социальной деятельности предприятие стало победителем республиканского конкурса по социальной ответственности «Парыз» по итогам 2012 года в номинации «Лучший социальный проект года».

Новое производство

Предприятие действует по принципу «Нет предела совершенству». Казалось бы, работа отлажена, продукция производится в достаточном количестве. Но такое положение дел не для неугомонного энтузиаста Сергея Глушкова. Он решил провести модернизацию, расширить и усовершенствовать производство.

Сейчас на предприятии идут монтаж оборудования и пусконаладочные работы. По словам бизнесмена, новые цеха можно было бы запустить в ближайшее время, но с наступлением зимы и в связи со здешними погодными условиями их открытие перенесено на следующий год.

– Мы уже возвели цеха по приемке сырья с электронным взвешиванием, прессовый цех, экстракционный цех и новую котельную, – рассказал Сергей Глушков. – Это даст нам возможность не только повысить производительность, но главное – улучшить качество продукции. Производственные цеха мы оснастили импортным оборудованием.

Уже развернуто новое рушальновеечное оборудование и установка по контролю лузги. По технологии лузга от семян после обрушения прямиком попадает в котельную. После ее сгорания из золы получают ценное удобрение. Это значит, что практически не будет отходов от производства. Путем экстракции можно увеличить присутствие протеина в шроте до 40 процентов. Ведь в концентрированных кормах это основной показатель качества. Отсюда складывается и цена, и спрос на этот продукт.

После модернизации производства ТОО «Востоксельхозпродукт» планирует получать продукцию более высокого качества, при этом создать безотходное производство.

Оборудование, которое ранее использовалось, находится в хорошем рабочем состоянии. Поэтому, по задумке Сергея Глушкова, они пойдут на переработку рапса и сои. В следующем году он планирует посеять сою на 400 га своих полей.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции

Шемонаихинский район