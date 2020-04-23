Начни с себя

Шестая часть жителей Усть-Каменогорска нарушают действующий режим карантина.

Сотрудники Управления полиции Усть-Каменогорска провели рейдовые мероприятия. Итоги свидетельствуют, что около 15 процентов жителей областного центра пренебрегают ограничительными мерами действующего режима карантина.

Напомним, в связи с установленным режимом, передвигаться по городу можно только по пропускам установленного образца. С пропуском зеленого цвета семья может выходить из дома в магазин, аптеку или банк в четные дни месяца, с пропуском белого цвета – в нечетные дни месяца.

По словам первого заместителя начальника Управления полиции Усть-Каменогорска Жандарбека Ахметжанова, не все граждане соблюдают этот порядок.

– Чаще всего требования нарушают люди в возрасте от 20 до 50 лет, – отмечает подполковник полиции Жандарбек Ахметжанов. – Мы проводим профилактические беседы, разъясняем правила. В том числе, что детям до 18 лет без сопровождения взрослых нельзя выходить из дома, людям старше 65 лет нельзя покидать свои дома без крайней необходимости. Некоторые не реагируют на наши замечания. По ряду нарушений составлены протоколы, направлены в Специализированный административный суд Усть-Каменогорска. Нужно понимать, что мы заботимся о здоровье устькаменогорцев, потому что самоизоляция – одна из самых действенных мер по противодействию коронавирусу.

В областном Департаменте полиции подчеркивают – к тем, кто нарушает режим карантина, будут применяться меры административного взыскания.

Дарья Антон