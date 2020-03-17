Начальник ответит за подчиненного

Министры, акимы, руководители субъектов квазигосударственного сектора, а также их заместители обязаны подать в отставку за коррупцию подчиненных согласно внесенным в законодательство изменениям.

В два основных закона, регламентирующих деятельность государственных служащих РК, внесены изменения. Об этом на брифинге в Службе региональных коммуникаций ВКО сообщил и. о. руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы Кайрат Сапаргалиев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» расширил перечень лиц, ответственных за коррупцию подчиненных, поручив отнести сюда и руководителей государственных органов, входящих в реестр политических госслужащих.

На основании этих поручений в законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции» внесены соответствующие изменения. Поправки в законы были подписаны Президентом в конце прошлого года.

Так, этими изменениями для политических госслужащих предусмотрена обязанность подавать в отставку, если их непосредственные подчиненные совершили коррупционные преступления. А первых руководителей госорганов и руководителей структурных подразделений за непринятие мер по предупреждению коррупции со стороны подчиненных сотрудников ждет дисциплинарная ответственность. Она распространяется также и на руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Свое мнение по этому поводу высказал председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО» Олег Чернышев.

– Как представитель общественной организации, я бы хотел выразить пожелание, чтобы данный закон широко применялся в тех сферах, которые наиболее подвержены коррупции, – отметил он. – К примеру в образовании, здравоохранении, правоохранительных органах.

По словам Кайрата Сапаргалиева, для политических госслужащих предусмотрена четкая вертикаль, обязывающая их подавать в отставку при условии совершения коррупционного преступления подчиненным по истечении трех месяцев со дня их назначения. То есть если он находится на должности менее трех месяцев, то такую ответственность нести не будет.

– Нужно отдельно отметить, что наличие или отсутствие вины у политического госслужащего в этом случае для отставки значения не имеет, – пояснил К. Сапаргалиев. – Принимать или не принимать отставку – это исключительное право соответствующего уполномоченного должностного лица. Если отставка не принимается, то последует дисциплинарная ответственность.

Вместе с тем в рамках внесенных изменений в законодательство появилась возможность внеконкурсного назначения на государственную службу выпускников ведущих зарубежных вузов, а также лиц, имеющих опыт работы в международных, транснациональных и зарубежных компаниях, руководителей в субъектах квазигосударственного сектора. Также принять на работу в государственные органы вне конкурса теперь могут пресс-секретарей и помощников руководителей.

Как было отмечено, по поручению Администрации Президента РК Агентством РК по делам государственной службы совместно с Верховным судом и Генеральной прокуратурой выработан соответствующий алгоритм действий.

Он необходим для осуществления мониторинга реализации указанных норм закона, обеспечения полноты и своевременности их применения к названным субъектам.

В связи с чем за государственными органами, организациями и субъектами квазигоссектора закреплено проведение мониторинга вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц.

На агентство возложена координация работы государственных органов по этому вопросу. В настоящее время государственные органы уже работают согласно данному порядку взаимодействия.

По информации Кайрата Сапаргалиева, в нашем регионе случаев отставки политических госслужащих за коррупцию подчиненных нет.

Ерик Абитов