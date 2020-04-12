Научная опора производства

В 2016 году ВКГТУ им. Д. Серикбаева сообщил о прорывных научных инициативах. Тогда университет впервые в стране ввел принцип «тройной спирали» – взаимодействие вуза, акимата и промышленных предприятий.

Наблюдательный совет университета под председательством акима ВКО Даниала Ахметова утвердил совместные проекты, на реализацию которых возлагались большие надежды. Что из задуманного на сегодняшний день удалось реализовать, рассказал ректор ВКГТУ Жасулан Шаймарданов. По его словам, сейчас университет позиционирует себя как опорный университет региона.

– Это в прямом смысле опора в области экономики и производства для региона, – подчеркивает он. – Все, что есть инновационного в технологиях, должно реализовываться в нашем университете с учетом потребностей местных предприятий – ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», АО «УК ТМК», «Азия-Авто» и других.

Стоит отметить, что во время своего посещения Президент

Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку разработкам университета, сказав, что эту работу надо продолжать.

ПРИНЦИП ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ

Преимущество ВКГТУ – прямое сотрудничество с крупными предприятиями. Делается акцент на практикоориентированность обучения. Это огромный опыт для всех участников и реализация принципа «тройной спирали» на деле.

– Три года назад мы провели большую работу, – рассказал ректор. – Узнали потенциал и в хорошем смысле амбиции предприятий, сделали целый реестр потребностей, классифицировали их по степени важности для региональной экономики, определили, что можем получить в плане добавленной стоимости, и тогда сформулировали 10 проектов. Потом еще раз тщательно все выверили и оставили семь из них.

Они были объединены в «Целевую научно-техническую программу, ориентированную на разработку высокотехнологичной продукции на ведущих промышленных предприятиях Восточно-Казахстанской области».

В декабре 2019 года трехлетняя программа университета закончилась, по всем семи проектам были полностью выполнены.

Бюджет программы был довольно солидный – 5,7 млрд тенге. Сюда вошли совокупные вклады предприятий, целевое финансирование со стороны Правительства РК, а также собственные средства университета, так как решалась общая задача.

По каждому из проектов получены конкретные результаты. Так, ученые университета совместно с АО «УМЗ» вели работу над сверхпроводящим проводом диаметром 1 мм из титан-ниобиевого сплава.

Ученые-материаловеды помогали в улучшении отдельных технических параметров провода. Японский концерн «Furukawa Electric Co. Ltd» испытал его для применения в магнитно-резонансных томографах (МРТ). Результаты экспертизы подтвердили, что провод соответствует требованиям. Достигнута договоренность об улучшении некоторых параметров. И следующий шаг – продажа на рынке. Цена должна быть конкурентная, поскольку все компоненты изготовлены на одном предприятии.

– Но этим занимаемся уже не мы, а производственники, – внес ясность Жасулан Шаймарданов. – Главным для нас было – выполнить научную работу.

По словам ректора, АО «УКТМК» выпускает 17 процентов мирового объема титана, который используется для авиакосмической и нефтегазовой промышленности, в атомной энергетике, оборонной и медицинской отраслях. Его продукцию используют для выпуска самолетов Airbus и Boeing. Самый крупный производитель бериллия в мире находится также в Усть-Каменогорске. Здесь же производится 30 процентов мирового цинка, урановые таблетки для ядерных реакторов, катодная высокочистая медь.

– По ряду параметров наши предприятия первые в мире, – поясняет профессор Шаймарданов. – Поэтому много заказчиков, покупателей, и работа с ними предъявляет высокие требования. Но главное – они убедились, что мы способны сотрудничать с ними на необходимом уровне.

ОТ ЗУБОВ ДО СУСТАВОВ

На «УК ТМК» выпускается медицинский титановый сплав ВТ6, использующийся для изготовления медицинских имплантатов – начиная от зубов до плечевых и тазобедренных суставов и позвоночника. Сплав продавался за рубеж, и в Казахстане никогда ничего готового из него не производили.

– Аким области Даниал Ахметов поручил обратить внимание на то, из чего сделаны швейцарские и израильские титановые штифты для зубов, – рассказал ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева. – Специалисты университета сделали анализ, который показал, что на 98,8 процента это сплав, аналогичный нашему ВТ6.

В итоге по поручению акима области одним из семи проектов было запущено изготовление из титанового сплава медицинских имплантатов.

Ученые ВКГТУ пошли дальше и вместе с представителями УМЗ разработали новый сплав, который обладает гораздо большей биосовместимостью. Сейчас изделия из него проходят доклинические и клинические испытания в НИИ травматологии и ортопедии в Нур-Султане, где подтверждаются их высокие свойства.

Недавно вместе с украинскими коллегами из Института электросварки имени Е. О. Патона специалистам ВКГТУ удалось сделать покрытие из тантала на сплаве ВТ6, которое не имеет аналогов в мире. На танталовом заводе покупается танталовая проволока и затем производится напыление на поверхности имплантатов. Была выполнена полная технологическая цепочка и как результат – чистейший казахстанский продукт с евразийским патентом.

Учтен рынок Казахстана и России, мелкосерийное производство уже есть. Нужно строить завод. Этот проект будет проходить коммерциализацию и приносить определенный доход вузу.

Как отметил Жасулан Шаймарданов, есть еще ряд прорывных научных программ. В частности, это проекты, позволяющие минимизировать экологические риски при технологических процессах, и много других программ и направлений.

– Мы подробно остановились лишь на некоторых из них, – подчеркнул он.

ГРОЗА ДОРОЖНИКОВ

В университете открыты широкие перспективы для работы недавно приобретенной подвижной дорожной машины-лаборатории, предназначенной для диагностики и паспортизации автомобильных дорог. Это оборудование на экране компьютера видит дорогу на глубине 7 метров и дает отчет по фракциям материалов.

Машина позволяет методом неразрушающего контроля, проезжая по трассе на скорости от 25 до 50 км/ч, делать трёхмерную компьютерную диагностику, показывая по фракциям, в каком слое строители нарушили технологию. Когда требуется показать на примере, берётся бур и извлекается образец керна дорожного полотна.

– Всё это смогут делать даже студенты, – уверяет Жасулан Шаймарданов. – Лаборатория имеет международную аккредитацию. Это настоящая гроза для недобросовестных дорожных строителей.

ГЕОЛОГИЯ ПОД БОКОМ

В ВКГТУ есть четыре беспилотника. Один из них, «Геоскан 201 Агро», осуществляет сканирование земной поверхности в двух диапазонах – инфракрасном и обычном свете. Снимки могут показывать вегетацию, озелененность, обводненность и пожароопасность территорий, а также многие другие длительные циклы мониторинга окружающей среды при комбинации их с космическими снимками. Ведётся работа совместно с Департаментом ЧС по прогнозированию для предотвращения паводковых угроз.

По мнению проректора по научной и инновационной деятельности вуза Олега Гавриленко, географическое расположение ВКГТУ благоприятное для геологических исследований. К примеру, Актогайское месторождение – добыча, переработка и производство находятся под боком.