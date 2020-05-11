Во многих странах мира, в том числе и в Казахстане, власти идут на ослабление карантинных ограничений. Но даже не специалистам понятно, что жизнь уже не будет прежней, во всяком случае, в ближайшее время.

– Со временем коронавирус станет привычным сезонным заболеванием, а дезинфекция мест массового посещения – обязательной, – заявила во время прямого эфира на Facebook главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, в Казахстане как минимум до конца 2020 года будет соблюдаться обязательный санитарно-эпидемиологический режим. А значит, будет регулярно проводиться дезинфекция помещений, сохранится требование соблюдать дистанцию между людьми, носить медицинские маски.

– Мы должны понимать, что даже после отмены карантина мы будем жить с коронавирусом всегда… Ситуация – как с птичьим гриппом. Он появился и теперь циркулирует ежегодно, – сказала главный санврач.

Людям придется привыкнуть к неким ограничениям, продиктованным санитарной безопасностью, и научиться жить в новых реалиях.

– Мы должны защищаться и применять меры профилактики – и каждый из нас, и объекты предпринимательства, и промышленные объекты, и любые другие, – отметила Айжан Есмагамбетова.

Между тем, по ее информации, в течение двух последних недель в Казахстане наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Прирост новых случаев заражений не превышает 7%.

Во время онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач рассказала, что в марте в Казахстане регистрировались в основном завозные случаи выявления вируса, а также у контактных лиц. А в апреле врачи перешли к профилактическому тестированию.

– Из всех зарегистрированных в апреле случаев заражения коронавирусной инфекцией 52%, или 1862 факта, связаны с профилактическим тестированием, – сообщила Айжан Есмагамбетова.

Цель профилактического тестирования – выявление скрытых очагов вируса. И они могли бы привести к заражению еще большего числа людей, если бы оставались невыявленными.

Решения, принимаемые Казахстаном, звучат в унисон с рекомендациями ВОЗ. Так, директор Регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал к осторожности, подчеркнув, что, принимая решение «выпустить пар», накопившийся в обществе, и смягчить меры, ограничивающие взаимодействие людей, власти обязаны тщательно продумать возможные последствия таких шагов и объяснить потенциальную угрозу гражданам.

– Вопрос не в том, будет ли новая вспышка. А в том, усвоим ли мы урок и сможем ли воспользоваться перерывом между вспышками для того, чтобы подготовиться к новой волне, причем к наихудшему сценарию, – сказал доктор Клюге.

Любые попытки вернуться к «норме» – к «новой норме», подчеркнул представитель ВОЗ, должны быть основаны на тщательной оценке рисков и осуществляться поэтапно.

Айгуль Биданова

Нур-Султан