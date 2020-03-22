Наурыз – мереке, Наурыз – береке

Восточноказахстанцы любят народные праздники, особенно Наурыз, который знаменует весеннее обновление. В этом году он пройдет в ином формате. Вместо народных гуляний – торжество по-семейному.

В древности Наурыз был главным праздником в году не только у казахов, но и у славян, а также у народов Балканского полуострова, Кавказа, Черноморского побережья, Средней Азии, Ближнего Востока. Этому празднику более трех тысяч лет!

– Наурыз – праздник весны, обновления природы, – говорит заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Жанна Аскарова. – С 2009 года праздник входит в список культурных ценностей человечества ЮНЕСКО, а с 2010 – Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Наурыза. В народе считается, если Наурыз входит в чистый дом, к хорошему хозяину, то неудачи обойдут это жилище и его обитателей. В день празднования Наурыза все стараются быть в добром расположении духа, прощают обиды, желают здоровья. В этом году казахстанцы отметят этот праздник в семейном кругу без традиционных народных гуляний. Считаю, что всем нам нужно отнестись с пониманием к принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Скоро мы наверстаем упущенное и сможем снова проводить большие концерты, выставки, фестивали национальных танцев и песен.

Члены этнокультурных объединений области сошлись во мнении, что, несмотря на более скромный масштаб празднования, торжество все равно состоится в каждом доме, в каждой семье. Ведь Наурыз любим в Казахстане представителями всех национальностей.

– В Наурыз во многих казахских семьях надевают национальную одежду и готовят традиционное блюдо наурыз коже, – говорит член президиума Совета ветеранов Восточно-Казахстанской области Макен Рахимова. – Пусть в домах звучат народные песни, стихи и добрые пожелания. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев также обратился к народу, призывая сохранять стойкость, не унывать перед новыми вызовами современности.

Активист татарского этнокультурного объединения Роза Цис поздравила земляков с праздником, пожелав всяческих благ. По ее мнению, неважно, какие блюда на дастархане – татарский эчпочмак или еврейский форшмак, главное – чтобы люди жили дружно, уважая друг друга. Вместе праздновали, сплоченно преодолевали все невзгоды.

– На Наурыз мы обычно готовим дома блюда национальной кухни, – рассказал заместитель председателя областного азербайджанского этнокультурного объединения, директор ТОО «Быструха-Астана» Тарбиз Фараджев. – Азербайджанцы больше 80 лет мирно проживают на территории Казахстана, считая его своей Родиной. На Наурыз по азербайджанским традициям будем угощать гостей пловом и семью видами восточных сладостей, главная из которых, конечно же, пахлава. А ограничения, которые все мы сейчас испытываем в связи с профилактикой опасного вируса, временные. Придут хорошие времена. Не стоит унывать!

Преподаватель белорусского языка этнокультурного объединения, душа вокального ансамбля «Крыничка» Нина Прищепчик добавляет, что ежегодно на протяжении почти 20 лет активисты белорусского объединения вносят свой вклад в укрепление мира и согласия в казахстанском обществе, сохранение традиций и обычаев. Весна – время особенное, когда солнце поворачивается с зимы на лето. Прибавился световой день, а значит, и радости должно быть больше.

– Наурыз – один из любимых праздников в Казахстане, – говорит Нина Прищепчик. – Хорошо, что его возродили и уже много лет отмечают в нашей стране. Несмотря на режим ЧП, отчаиваться не стоит. В этом году мы не вышли на большой концерт на площади, зато есть возможность провести больше времени с близкими. Хочу заверить соотечественников, что все не так плохо. К примеру, мое детство выпало на тяжелые послевоенные годы, которые прошли в белорусском поселке Марьина Горка. Особых угощений не было, сдобных булок мы не видели, но всегда пекли драники и белорусскую бабку из бульбы, то есть картошки. А самым любимым лакомством считались мороженые яблоки, за которыми нужно было лезть на чердак. Помню шуточную традицию писать пожелания и подбрасывать их в воздух. Какую записку поймаешь – читаешь и ждешь, что обязательно сбудется.

Активисты немецкого, армянского, польского и других этнокультурных объединений региона поздравляют восточноказахстанцев с праздником Наурыз, желают здоровья, счастья, процветания и оптимизма.

Ева Ким