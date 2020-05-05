Наука не стоит на месте

В вузах Восточного Казахстана уделяют особое внимание развитию науки.

Ранее мы уже писали о том, что проект доктора PhD, заведующего лабораторией биологии и биотехнологий растений Национальной научной лаборатории коллективного пользования (ННЛКП) ВКГУ им. С. Аманжолова Максима Сутулы выиграл грант от МОН РК в размере 61,5 миллиона тенге. Напомним, научная разработка молодого ученого позволяет придать сортам сельскохозяйственных культур устойчивость к вирусным инфекциям.

Хороших результатов добился и доцент кафедры математики ВКГУ

им. С. Аманжолова, доктор PhD Досан Байгереев. Он также стал облада-

телем грантового финансирования на сумму 36 миллионов тенге на проведение исследований по теме «Разработка и исследование параллельных конечно-элементных методов решения нелинейных задач многофазной фильтрации». По итогам всех экспертиз и оценок Национального научного совета его проект занял второе место среди 167.

– Моя работа направлена на разработку методов решения задач фильтрации, которые имеют важное прикладное значение в нефтедобывающей промышленности, – говорит Досан Байгереев. – В рамках этого проекта будут построены методы решения четырех классов нелинейных задач фильтрации, и в отличие от ранее проведенных исследований данной моделью учитывается больше физических факторов, что позволяет более точно

описать процесс фильтрации.

По его словам, на сегодняшний день университет располагает сильной материально-технической базой для реализации проекта, есть несколько десятков высокопроизводительных серверов. Вместе с тем будут приобретены дополнительное вычислительное оборудование и необходимое программное обеспечение.

– Также затраты будут связаны с научными командировками для обсуждения полученных результатов на международных конференциях, – пояснил Досан Байгереев. – Стоит отметить, проект предполагает проведение фундаментальных исследований, однако разработанные методы могут стать основой для нового коммерческого гидродинамического симулятора.

Целевыми потребителями результатов научных исследований являются разработчики программных комплексов для прогнозирования показателей и оценки эффективности разработки нефтяных месторождений. Результаты исследований будут также полезны специалистам в области вычислительной математики и параллельных вычислений.

На этом научно-технические победы ВКГУ им. С. Аманжолова не заканчиваются. Среди обладателей грантов от Министерства образования и науки РК есть и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ННЛКП Альмира Жилкашинова. Ее проект по теме «Создание композиционных покрытий для повышения эксплуатационных свойств ответственных узлов промышленного оборудования» также удостоился высокой оценки Государственной научно-технической экспертизы и получил грантовое финансирование в размере 75 миллионов тенге.

– Проект направлен на разработку термостойкого, коррозионностойкого покрытия для ответственных деталей промышленного оборудования, как газовые турбины, турбины высокого давления. Через три года мы должны получить итоговый продукт нашей работы, то есть готовые образцы покрытий, – рассказала Альмира Жилкашинова.

По ее словам, подобные проекты для лаборатории не редкость, здесь ведутся различные научно-исследовательские работы, а основанные на них разработки направляются на участие в соответствующих конкурсах. Однако с каждым годом возрастает ответственность, возлагаемая на ученых, также как и требования к конечным результатам их работы.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук